30 Yaşını Doldurmadıysanız Halkbank'tan Faizsiz 100 Bin TL Alabilirsiniz! Kendi işinin patronu olmak isteyenler açısından kamu Bankası Halk Bankası'ndan büyük bir hamle geldi. Halkbank 2022 senesi içerisinde de yeni girişimcilere destek olmaya devam edeceğini açıkladı. Halkbank girişimci destek paketleri ile her yeni girişimci uygun olduğu destekten faydalanarak faizsiz kredi avantajlarından yararlanabiliyor. Üstelik Halkbank faizsiz girişimci paketlerinde 1 yıl boyunca ödeme yapılmıyor.

Halkbank Genç Girişimcilere Özel Faizsiz Kredi Kampanyası Detayları Neler?

Halkbank, 2022 senesi içerisinde genç girişimcilere yönelik destek olmaya devam edeceğini açıkladı. Buna göre 1 yıl ödemesiz olacak şekilde 60 aya varan vadeli faizsiz destek kredisi verilecek. Halkbank genç girişimci kredisi paketinde 400 bin TL'ye varan ihtiyaçlar açısından faizsiz kredi avantajı gerçekleştiriliyor. Genç girişimci sınıfına giren ve ilk defa kendi işini kurmuş, 30 yaşını doldurmamış kişiler, faizsiz kredi desteğinden faydalanabiliyor.

Halkbank Girişimci Esnaf Kredisi Destek Ödemeleri

Enflasyon rakamlarının yüksek olması ile problem yaşayan esnaflar açısından Halk Bankası faizsiz kredi desteği sunacak. Halkbank girişimci esnaf destek paketi aracılığı ile bütün Esnaf ve Sanatkarlar, faizsiz kredi desteğinden faydalanacak. Türkiye genelinde ilgili odaya kaydı bulunan bütün Esnaf ve Sanatkarlar belirli şartlara sahip olmaları karşılığında ve 30 yaşını doldurmamış olmaları halinde bu destek ödemelerinden faydalanabiliyor.

Halkbank yaptığı bu kampanyalar haricinde ayrıca kredi onayı alacak kişilere ihtiyaç kredisi de ayrıca veriyor. 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi için banka şubelerine giderek işlem yapabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.