Yangın, California'nın Yosemite Ulusal Parkı'na Yaklaşıyor

Yetkililer, ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nın bir kısmının kapatıldığını, çünkü bir orman yangınının ünlü dev sekoya ağaçlarının korusuna yaklaştığını söyledi.

Yetkililer, Cuma günü yerel saatle (19:00 GMT) saat 12.00'ye kadar 101 hektar (250 dönüm) yanan yangınla mücadele ederken, yetkililer parkın en büyük sekoya standına erişimi engelledi ve ziyaretçilere yakındaki alanları terk etmelerini söyledi.

Ağaçlar büyüklükleri ve yaşları ile ünlüdür ve Grizzly Giant olarak bilinen ve 3.000 yıldan daha eskiye dayanan, eyaletin zengin doğal tarihinin yaşayan bir sembolüdür.

Nisan ayında, ABD Başkanı Joe Biden, bir önceki yaz binlerce sekoya ağacının yok edilmesinin ardından yaşlı ormanları orman yangınlarından korumak için bir emir imzaladı.

Bu haftaki yangında ciddi hasar bildirilmedi , ancak park yetkilileri, 500'den fazla dev sekoyaya ev sahipliği yapan Mariposa Korusu'nu Perşembe günü kapattı. Parkın geri kalanı hala açık.

Yosemite yangın enformasyon sözcüsü Nancy Phillipe, yangının bir ağacın gölgesini tutuşturarak öldürdüğü zamana atıfta bulunarak, “Biraz yakma var, ancak bunu henüz rapor edilen adlandırılmış ağaçlarda görmüyoruz” dedi.

Phillipe, “Önceliklerimiz kesinlikle dev sekoyalar ve parkın içinde yer alan Wawona topluluğu” dedi.

Yangın, ilk olarak Perşembe öğleden sonra bildirildiği Yosemite'deki bir izden sonra Washburn Yangını olarak adlandırıldı. Yangının nasıl çıktığı belli değil, ancak ekipler yangının daha fazla yayılmasını önlemeyi umuyor. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Phillipe, “Gerçekten elimizden geldiğince çok zorluyoruz” dedi.

İklim değişikliği , uzun süreli kuraklıklar gibi yangın koşullarını kötüleştiren faktörleri daha da kötüleştirdiği için, orman yangınları batı Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yaşamın bir özelliği haline geliyor . Eyalet tarihindeki en büyük 10 yangından sekizi 2017'den bu yana meydana geldi.

Bu orman yangınları genellikle kırsal alanlarda meydana geliyor ve eyaletin en değerli doğal parklarından bazılarını tehdit ediyor.

Temmuz 2021'de Caldor Yangını, Kaliforniya ve Nevada arasındaki sınırda, muhteşem bir göl ve popüler turistik yer olan Tahoe Gölü çevresinde tahliyelere neden oldu. Aynı ay, Yosemite'nin güneyinde çıkan yangınlar tahliyeleri tetikledi.

Yangınların genellikle daha az yaygın olduğu Ocak ayında bile, tırtıklı kıyı şeritleri, devasa ormanlar ve geniş manzaralarla tanımlanan dünyaca ünlü Kaliforniya bölgesi Big Sur'da orman yangınları çıktı.

Son zamanlardaki yangınlar , yüzlerce kişinin alevlerden kaçmak için evlerini terk etmek zorunda kaldığı New Mexico gibi güneybatı eyaletlerinde de tahliyelere yol açtı .