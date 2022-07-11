Sri Lanka Cumhurbaşkanı İstifa Etti

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa , on binlerce protestocunun her iki liderin resmi konutlarını basmasının ardından , Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye “daha ​​önce açıklandığı gibi” istifa edeceğini bildirdi .

Zayıflayan ekonomik krizin ardından Cumartesi günkü kapsamlı protestoların ardından, parlamento başkanı Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini söyledi. Ancak Rajapaksa'dan planlarıyla ilgili doğrudan bir haber gelmedi.

Wickremesinghe, tüm partilerden oluşan bir geçici hükümetin yönetimi devralmasına izin vermek için de istifa edeceğini söyledi .

Parti liderleri alternatif bir hükümet kurmak için tartışıyorlar, iflas eden ulusun bir kurtarma programı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeleri sürdürmesi için acil bir gereklilik.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Wickremesinghe'nin Pazartesi sabahı kabine bakanlarıyla bir görüşme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Tartışmaya katılan tüm bakanlar, tüm partilerden oluşan bir hükümet kurulması için bir anlaşma olur olmaz, sorumluluklarını o hükümete devretmeye hazır oldukları görüşündeydiler" denildi.

Milletvekili Udaya Gammanpila, ana muhalefetteki Birleşik Halk Cephesi ve Rajapaksa'nın iktidar koalisyonundan kaçan politikacıların da görüştüklerini ve birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, ana muhalefet lideri Sajith Premadasa ve Rajapaksa döneminde bakanlık yapan Dullas Alahapperuma, sırasıyla cumhurbaşkanı ve başbakan olarak önerildi.

AP, Premadasa ve Alahapperuma'nın Pazartesi günü meclis başkanıyla yapacağı toplantıdan önce pozisyonların nasıl paylaşılacağına karar vermelerinin istendiğini söyledi.

“Anarşik bir durumda olamayız. Gammanpila Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir şekilde bugün bir fikir birliğine varmamız gerektiğini söyledi.

Anayasa uzmanları, cumhurbaşkanı ve başbakan resmi olarak istifa ettikten sonra, bir sonraki adımın konuşmacının cumhurbaşkanı vekili olarak atanması ve parlamentonun Rajapaksa'nın 2024'te sona erecek olan görev süresini tamamlamak için 30 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı oylaması olacağını söylüyor.

'Hiçbir yere gitmiyoruz'

Bu arada, 22 milyonluk ülkedeki protesto hareketinin liderleri, nihayet görevden ayrılana kadar başkent Kolombo'daki cumhurbaşkanı ve başbakanın konutlarını işgal etmeye devam edeceklerini söylüyorlar.

“Mülkiyete bakmak için akışa devam eden binlerce insan var. El Cezire'den Minelle Fernandez Pazartesi günü Colombo'daki Başkanlık Evi'nin dışından bildirdiğine göre, yığınlar halinde gönderiliyorlar çünkü çok sayıda sayıyla başa çıkamıyorsunuz ”dedi.