Rusya - Ukrayna Canlı Haber: Chasiv Yar Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Karadeniz'deki liman kenti Mykolaiv'de Pazartesi sabahı erken saatlerde hava saldırısı sirenleri devreye girerken, bölge sakinleri sosyal medyada yüksek sesli patlamalar olduğunu bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, bir gecede Kharkiv şehrine üç roket çarptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Pazar gecesinden bu yana 24 saat içinde gerçekleştirilen ve şimdiye kadar Donetsk kasabası Chasiv Yar'da 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırı da dahil olmak üzere 34 hava saldırısı düzenleyerek ülkesine yönelik Rus saldırılarında bir azalma olmadığını söyledi .

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı Andriy Yermak, Chasiv Yar saldırısını “terör eylemi” olarak nitelendirdi ve Rusya'nın “devlet terörist sponsorları” listesinde olması gerektiğini söyledi.

Rus gazını Almanya'ya taşıyan Nord Stream 1 boru hattı, Pazartesi günü yıllık bakıma başlıyor ve akışların 10 gün boyunca durması bekleniyor, ancak hükümetler, piyasalar ve şirketler Moskova'nın kapatmayı uzatabileceğinden endişe ediyor.

Alman enerji düzenleyicisi, Kuzey Akımı 1 sonrası kesinti konusunda net değil

Ülkenin enerji düzenleyicisi, Almanya'nın Rus gazını taşıyan Nord Stream 1 boru hattının 10 günlük bakım süresini sona erdirdiğinde ne olacağı konusunda karanlıkta olduğunu söyledi.

Bundesnetzagentur başkanı Klaus Mueller Reuters'e verdiği röportajda, "Beklendiği gibi, Kuzey Akım 1 bu sabahtan beri sıfırda" dedi.

“Bakım sonunda ne olur, şu anda kimse söyleyemez. Planlanan bitiminden bir gün önce herhangi bir zaman bilemeyiz” diye ekledi.

Chasiv Yar bina enkazı altında hayatta kalanları arayın

Doğu Ukrayna'daki acil durum çalışanları, doğudaki Chasiv Yar kasabasında bir Rus roket saldırısında vurulan üç binanın yıkıntılarında hayatta kalanları aramaya devam etti.

Cumartesi günü geç saatlerde konutlara yapılan saldırıda en az 18 kişinin öldüğü doğrulandı.

Litvanya, Kaliningrad ticareti üzerindeki kısıtlamaları genişletiyor

Litvanya gümrük sözcüsü, Litvanya'nın daha önce duyurulan Avrupa Birliği yaptırımlarının aşamalı olarak yürürlüğe girmesiyle, kendi toprakları üzerinden Rusya'nın Kaliningrad dış bölgesini kapsayacak şekilde ticaret üzerindeki kısıtlamaları genişlettiğini söyledi.

Sözcü, Pazartesi sabahından itibaren onaylanan mallara beton, ahşap, alkol ve alkol bazlı endüstriyel kimyasalların dahil olduğunu söyledi.

Chasiv Yar ölü sayısı 18'e ulaştı: Acil servisler

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Chasiv Yar kasabasındaki beş katlı bir binanın enkazının altından bir ceset daha çıkarıldığını ve Cumartesi günkü füze saldırısında ölenlerin sayısını 18'e çıkardığını söyledi.

Departman bir Facebook gönderisinde, "Bir füze saldırısı sonucunda ... 18 kişi öldü, altı kişi enkazdan kurtarıldı, evin yaklaşık 137 ton yıkılan parçası temizlendi ve söküldü" dedi.

Departman, kurtarma ekiplerinin enkazın altındaki diğer iki kişiyle sesli temas kurduğunu da sözlerine ekledi.

Pazar akşamı kurtarma ekipleri, yetkililerin bir Uragan roket saldırısı olduğunu söylediği konut binasının çökmesinden sonra mahsur kalan 20'den fazla kişiyi kurtarmak için çalışıyorlardı .