Arzu Aygün'ün Katilinin Cezası Açıklandı

Samsun'da meydana gelen dehşet verici olayda Arzu Aygün'ün kaybolması ardından 42 gün sonra cansız bedenini çuval içerisinde ormanlık bir alanda bulunmuştu. 35 yaşındaki genç kadının katili Muharrem Coşkun'un cezasının ise belli olduğu bilgisine ulaşıldı. Katil Coşkun'a karar duruşmasında son sözü soruldu ve Coşkun, Arzu Aygün'ü para için öldürmediğini söyledi. Bunun yanı sıra beraatini ve tahliyesini talep ettiğini de açıkladı. Katilin “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

35 yaşındaki Arzu Aygün'ü öldüren 37 yaşındaki katil Muharrem Coşkun'un müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi gündemin üst sıralarında yer aldı. 17 Aralık 2020 tarihinde Atakum ilçesinde evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık gününde polise kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den bir daha haber alınamamıştı. Olay hakkında kaybolan kadının akrabası olduğu iddia edilen Muharrem Coşkun gözaltına alınmış ve ardından suçunu itiraf etmişti. 35 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının cansız bedeninin bulunduğu yeri gösteren katil Coşkun bu şekilde itiraflarda bulunmuştu.

42 gün ardından Arzu Aygün'ün cansız bedeni Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde çuval içerisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Korkunç olay hakkında gözaltına alınan iki çocuk babası Muharrem Coşkun Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet bürosunda yapılan sorgulama sonrasında 28 Ocak tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Meydana gelen dehşet verici olay ile ilgili olarak tutuklu sanık Muharrem Coşkun hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bilgisine de ulaşılmıştı.

Görülen davanın son duruşmasında ise Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, kızı ile avukatı Özlem Sezgin Azal, annesi Semine Aygül ile sanık Muharrem Coşkun ve avukatı Cihan Şahin de hazır bulundu. Mahkeme, katil Muharrem Coşkun’u “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamı konusunda karar aldı.