Beyond the Park Hotel: Avustralya'nın Göçmenlik Gözaltı Ağı

Avustralya'nın ünlü Park Oteli geçen hafta tenis yıldızı Novak Djokovic'in vizesi iptal edildiğinde oraya gönderilmesinden sonra manşetlere taşındı.

Olay, bazıları yıllarca orada tutulan 30'dan fazla mültecinin kötü durumuna ışık tuttu, ancak ülkenin göçmenlik gözaltı sistemi herhangi bir otelin çok ötesine uzanıyor.

Yüzlerce daha fazla mülteci Avustralya çevresindeki diğer gözaltı merkezlerinde ve Pasifik'teki kötü şöhretli açık deniz işleme sisteminde kalıyor - ve bu mülteciler belirli bir kategoride.

Ülke, Pasifik'te deniz yoluyla Avustralya'ya ulaşmaya çalışan herhangi bir sığınmacının işlem ve yeniden yerleştirme için Papua Yeni Gine veya Nauru'ya gönderildiği bir dizi anlaşma yaptığında, 2013 yılının ortalarından sonra tekneyle Avustralya sularına ulaştılar.

Şimdi mülteci olarak tanınan bazıları 2019'da kısa ömürlü bir tıbbi tahliye planı kapsamında Avustralya'ya getirildi - bunlar Park Otel gibi yerlerde tutulan insanlar.

Diğerleri PNG ve Nauru'da takılı kalıyor.

Ada hapishaneleri

Iraklı mülteci Mustafa Salah, babasıyla birlikte Nauru'ya götürüldüğünde henüz 14 yaşındaydı. Hayatlarına yönelik tehditler üzerine Irak'tan ayrılmışlar ve Endonezya'dan tekneyle Avustralya'ya gitmişler.

Nauru kampının her tarafı çitle çevriliydi ve iç sıcaklıkları 50 santigrat dereceye (122 Fahrenheit) kadar çıkan küflü, plastik çadırlarla doluydu. Çadırlar Mustafa'nın hafızasına kazınmıştır.

O ve babasına mülteci statüsü verilmeden ve Nauru topluluğunda kalacak bir yere taşınmadan önce “tam bir buçuk yıl 15 gün” bu odalarda yattı.

“Tropik bir adaydı, bunca yıldır çadırda ve tozla, bilirsiniz, etrafınızdaki insanlarla birlikte uyuduğunuzu hayal edin… onlar…. Dürüst olmak güvenli değildi. Güvenli değildi” dedi El Cezire'ye.

Mustafa, insanların çaresizlik içinde kendilerini ateşe verdiklerini gördüğünü hatırlıyor. İnsanların asla gelemeyeceğinden korktukları özgürlüğü beklerken depresyona girdiğini gördü.

Sonunda, 2021 ortalarında Mustafa ve babası, babasının tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğu için Avustralya'ya getirildi, ancak 200'den fazla mülteci ve sığınmacı hala Nauru'da ve PNG'de yaşıyor.

Ailesinin güvenliği için adı gizlenen bir Afgan baba, mülteci olarak tanındı ve ailesine yardım etmek için can atıyor, ancak çalışma hakkı olmadan PNG'nin başkenti Port Moresby'de mahsur kaldı.

2013'te Avustralya'ya gitti ve “üç gün sonra Avustralya göçmeni [onu] zorla Manus Adasına transfer etti”.

Nauru'daki kadar geniş çapta mahkum edilen bir gözaltı kampında tutuldu.

2017 yılında, kampın yasadışı ve kapalı olduğu tespit edildi ve tutuklular yerel topluluktaki konaklama yerlerine taşındı. İki yıl sonra Afgan mülteci, dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan Port Moresby'ye götürüldüğünü söylüyor. PNG nüfusunun neredeyse yüzde 40'ı yoksulluk içinde yaşıyor. Mülteciler teorik olarak gelip gitmekte özgürken, yerel halktan gelen saldırı ve taciz tehdidi, yaşamlarının neredeyse kamplardaki kadar kısıtlı olduğu anlamına geliyor.