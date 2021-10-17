Beyin Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Beyin sağlığı, sağlıklı yaşamın önemli bir parçasını oluşturur ve hayatımızın her döneminde, yer yaşta dikkat etmemiz gereken konular arasında bulunur. Yararlı olan besinlerin tüketilmesi ile birlikte doğru beslenme gerçekleştirilir ve bu şekilde beyin sağlığı desteklenmiş olur. Yağlı balıklar, yeşil yapraklı sebzeler, çay, kahve, çikolata, orman meyveleri ve sert kabuklu kuruyemişler beyin sağlığı için faydalı görülen besinler arasında bulunmaktadır.

Yağlı balıklar beyin sağlığına iyi gelen besinler arasında bulunur ve uzmanlar tarafından tüketilmesi şiddetle tavsiye edilir. Özellikle Alzheimer hastalığı olan kişilerde beyinlerinde bir tür protein yapı olan Beta amiloid anormal olan miktarlarda birikir ve yağlı balıklar bu duruma iyi gelir. Beyin sağlığını desteklemekte olan yiyeceklerin tüketilmesi ileriki yaşlar için de tavsiye edilen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyin sağlığına iyi gelen besinler hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Meyvelere parlak renklerini veren ve doğal bitki pigmentleri olan flavonoidler, hafızayı geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Konu hakkında yapılan araştırmalara göre hafızayı geliştirmeye yardımcı olan flavonoidler oldukça faydalıdır. Yaban mersini, böğürtlen, çilek ve ahududu bu etkiyi almak için sıklıkla tüketilmelidir.

Hafıza üzerinde olumlu etki gösteren çay ve kahve de bir sonraki madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok insan sabah vakitlerinde çay ile kahvenin kısa süreli olan konsantrasyon etkisinden faydalanır ve hafıza üzerinde de olumlu etkileri görünür. Bunun yanı sıra, kakao ile kakao yağı da hatırlamaya ve bilişsel gelişime yardımcı olmaktadır.

Badem, fındık ve ceviz başta olmak üzere sert kabuklu kuruyemişler harika bir bitkisel protein ve sağlıklı yağ kaynağı olmaktadır. Diğer taraftan söz konusu besinler mineraller açısından da oldukça zengin besinlerdir ve hafızayı olumlu etkilemektedir.