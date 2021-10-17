Şekerbank, banka kartı ve kredi kartı kullananlara 30.000 TL ödüyor

Şekerbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Diğer bankalardan veya Şekerbank üzerinden bankamatik kartı veya kredi kartı kullanıyorsanız 30.000 TL alabileceksiniz. Şekerbank ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte 30 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankamatik kartlarına veya kredi kartları hesaplarına ödeme yapılacaktır. Şekerbank yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere de bazı Kredi politikaları uygulanacak. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi onayı alabilecek.

Şekerbank kredi başvuru şartları nelerdir?

Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bazı Kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişilerin ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağı bu banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ayrıca Kredi notuna bakılarak onay verilecektir.

Şekerbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler daha önceki banka çalışmalarından ötürü icralık avukatlık veya kara liste gibi durumlarda gözüküyorsa maalesef kredi onayı alamazlar. Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca gelir durumuna bakılarak da kredi onayı verilmektedir. Emekli olan müşteriler emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak yüksek limitli hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilirler. Belirtilen Kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli toplamda da 36 ay vadeli 30.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Şekerbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimliklerini ve gelir belgesini banka müşteri temsilcisine verdikten sonra, müşteri temsilcisinin size vermiş olduğu kredi başvuru formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusunda şubeler üzerinden yapan kişiler kredi onayı almaları durumunda hemen aynı dakika içerisinde Şekerbank gişe personeli tarafından kredi ödemesi yapılacaktır.

Şekerbank üzerinde hesabı olan müşteriler ise kendi bankamatik hesabı veya kredi kartı hesabı üzerinden internet bankacılığını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabiliyor.