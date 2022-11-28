Beşiktaş'a transferde kötü haber! Peşin para istedi! Yönetim fişini çekti

Arjantin ekibi Tallares’in başkanlığını yapan Andres Fassi, Katar’da şu sıralar transfer için pazar ararken ülkedeki en iyi sol bek olarak tanımladığı Enzo Diaz için beklediği teklifi ilk 10 günlük süreçte alamadı.

ARJANTİN’DEN İKİ TEKLİF VAR

Tallares’in 4 milyon dolar değer biçtiği futbolcuya sadece Arjantin’den iki teklifin olduğu öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş ile de anılan futbolcu için Tallares, transfer politikasını belirledi.

SÖZLEŞMESİNE İYİLEŞTİRME

Başkan Fassi, önümüzdeki 1 ay içinde bu konunun çözülmesi için uğraş verecek. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu için istenilen şartlar oluşmazsa Tallares Kulübü futbolcunun sözleşmesini iyileştirme yoluna gidecek.

BEŞİKTAŞ’A SOĞUK BAKTILAR

Tallares, Beşiktaş opsiyonuna ise soğuk baktı. Oyuncu için Beşiktaş’ın şartları araştırdığı ancak; sürecin devam etmediği öğrenildi. Arjantin ekibine göre Türk takımları, ödeme konusunda güven vermiyor.

FASSI, NEDEN TÜRKİYE’Yİ İSTEMİYOR?

Tallares Kulübü daha önce Guido Herrera’yı 2020-21 sezonunda Yeni Malatyaspor’a kiralamıştı. Malatyaspor’da kaleci Herrera sadece 4 maçta 360 dakika süre alabildi. Daha sonra kulüpler arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıkmış, düzenli ödeme alamadığı belirtilen Herrera’nın sözleşmesi de feshedilmişti. Malatyaspor, Tallares’e toplam kiralama ücretinin yarısını ödemiş, Herrera ise ayrılığın gerçekleşmesi için alacaklarından feragat etmişti.

ENZO DIAZ’IN PERFORMANSI

Beşiktaş ile anılan ancak; transferi artık arka planda kalan Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti. 1.75 boyundaki futbolcunun kontratı ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.