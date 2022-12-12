Araba almak hayal değil! Seat Ibiza, Arona, Leon, Ateca ve Tarraco Aralık ayı fiyat listesi tebessüm ettirdi!

Seat Ibiza, Arona, Leon, Ateca ve Tarraco Aralık ayı fiyat listesi tebessüm ettirdi! Araba almak hayal değil! Bu markanın araçları modern tasarımları ile gözleri doldurmaya devam ediyor. Bu araçların fiyatları içerisinde en uygun olan model 2022 model Seat Ibiza olarak görülüyor. 2022 model Seat Ibiza fiyatı 435.750 TL olarak verilmektedir.

Otomobil Almak Hayal Oldu Demeyin

Son zamlar ve dolara bağlı artışlar sebebiyle uzmanlar birçok kişi için araç almanın hayal olduğunu belirtiyor. Sıfır araç kampanyaları, 500 bin TL altı sıfır araç alımı, ÖTV indirimi gibi birçok seçeneğin sunulması ile birlikte insanlar araç kredisi alarak sıfır araç almaya başladı. Yapılan kampanyalar araç alamayacak durumda olanlar için birer fırsat olarak görülüyor.

Sıfır araç almak isteyenler avantajlı fırsatları takip ederek kendi bütçelerine uygun olanları seçip hayallerindeki aracı satın alabilirler. Seta markasının Ibiza, Arona, Leon, Ateca ve Tarraco modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Seat Türkiye'de en çok tercih edilen markaların arasında yer alırken 500 bin altında bir araç arıyorsanız Seat fiyatları size uygun olacaktır.

Yeni Seat ARONA Aralık 2022 Fiyat Listesi

Yeni Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Benzin Otomatik 665.000 TL'den alabilirsiniz

Yeni Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience Benzin Otomatik 715.000 TL'den alabilirsiniz

Yeni Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR Benzin Otomatik 715.000 TL'den alabilirsiniz

Yeni Seat ATECA Aralık 2022 Fiyat Listesi

Seat ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xperience Benzin Otomatik 970.000 TL'den alabilirsiniz

Seat ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S FR Benzin Otomatik 990.000 TL'den alabilirsiniz

Yeni Seat TARRACO Aralık 2022 Fiyat Listesi

Seat TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu) 1.170.000 TL'den alabilirsiniz

Seat TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience (7 Koltuklu) 1.190.000 TL'den alabilirsiniz

Seat TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) 1.230.000 TL'den alabilirsiniz

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