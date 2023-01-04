Beşiktaş ara transferde can yakacak! Yıldız oyuncu Kartal oluyor!

Beşiktaş, Çin Ligi takımlarından WH Three Towns’ta forma giyen eski Alanyasporlu yıldız Davidson için çalışmalarına ağırlık verdi. Kara Kartal, Brezilyalı yıldızı transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Çin Ligi’ndeki son sezonunda 33 lig maçında 18 gol, 18 asist üreten Davidson, iki kanatta da forma giyebiliyor. Sambacı yıldız, Alanyaspor ve Wuhan Three Towns dışında Chaves, Covilha, Vitoria Guimaraes, Fluminense, Fortaleza ve Santa Rita gibi takımların formasını giydi.

Kulübü Wuhan Three Towns ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Davidson için şimdiye kadar 3.3 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Alanyaspor geçtiğimiz Mart ayında oyuncusunu Çin ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmıştı.

Alınan bilgilere göre Brezilya ekibi Botafogo da Davidson ile çok yakından ilgileniyor. Brezilya basınına göre kulüp ve oyuncu arasında resmi görüşmeler devam ediyor.

Alanyaspor ile Süper Lig’de 61 karşılaşmada boy gösteren 31 yaşındaki Davidson, 16 gol ve 9 asistle 25 gole katkıda bulunmuştu. Akdeniz ekibi yıldız futbolcuyu, 2020 yılında Portekiz temsilcisi Guimaraes’ten 500 bin Euro karşılığında transfer etti.

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