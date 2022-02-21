Beş Gün İçinde Başvuru Yapanlar! 10.000 TL Nakit İmkanı İle Hesaplarına Ödeme Alacaklar! Tek Banka Duyurdu!

On bin TL nakit kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 5 gün içerisinde başvuru yapan kişilerin kendi hesaplarına hemen anında onbinde'yle ödeme yatacağı haberi geldi.

Garanti Bankası tarafından yapılan bu duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların düşük faiz oranları ile bu banka üzerinden masrafsız ve gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli nakit alacağı açıklandı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bazı şartlara uygun müşteri olması gerekiyor.

İhtiyaç kredisi olarak on bin TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşların daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olması ve kullanmış oldukları bu ürünlerin düzenli ödemelerini yapmaları durumunda oluşan kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. On sekiz yaşından büyük olan vatandaşlar, kredi başvurularını Garanti Bankası üzerinden şartları uygun olması durumunda istedikleri zaman yapabiliyor.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını yapmak istiyorlarsa banka şubesine gitmeden internet sitesine girerek buradan işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen yapabilir. Garanti Bankası, bu hafta içerisinde düşük faiz oranları ile vereceği bu kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin eğer on bin TL ye başvuru yapmaları durumunda hemen gelir belgesiz olarak kredi onay vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerine giderek tek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak kredi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli, istedikleri, ihtiyaçlar da kredi kullanabilir. Kredi alacak olan kişilerin kredi notu uygun olması durumunda başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan kişilerin son işyerinde 3 aydır çalışıyor olmasını istemektedir.