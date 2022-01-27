Ozan Güven Yeni Projesinde Kadın Oldu

Uzun bir süredir setlerden Uzakta Kalan ünlü oyuncu Ozan Güven son olarak 2020 senesinde televizyon ekranlarında yer alan Babil dizisi ile izleyici karşısına çıkıyordu. O sırada ünlü oyuncu Ozan Güven’in sevgilisi olan Deniz Bulutsuz’u dövdüğü ortaya çıkmış ve oyuncu da bu sebeple Babil isimli dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Daha sonra ise uzun bir süre boyunca gözlerden uzak kalmayı tercih eden Güven hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Hala setlerden uzakta olan ünlü oyuncu Ozan Güven, bu defa ise bir tiyatro oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. 2 Şubat tarihi itibariyle Ozan Güven'in rol aldığı Taxim isimli tiyatro oyununun izleyici kitlesi ile buluşacağı öğrenildi ve tiyatroya oyunu hakkında detaylı bilgiler oyuncunun sevenleri tarafından merak edildi.

Tiyatro oyununun El Bar isimli filmden uyarlanarak sahneye konulduğu öğrenildi ve tiyatro oyununun oyuncu kadrosunda yer alan diğer ünlü isimler de merak konusu oldu. Uzun bir süredir setlerden uzakta Kalan ünlü oyuncu Ozan Güven ile birlikte tiyatro oyununun kadrosunda Ömür Arpacı, Şevket Çoruh, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Rüya Demirbulut, Mert Asutay, Kemal Yazıcı, Cem Evsen ve Ahmet Balta gibi ünlü isimler de bulunuyor. Baba Sahne'de seyirci kitlesi ile buluşacak olan Taxim isimli oyun ünlü oyuncu Ozan Güven'in sevenleri tarafından merak içerisinde bekleniyor ve araştırılıyor.

Söz konusu tiyatro oyunu hakkında dikkat çeken bir diğer detay ise Ozan Güven'in sevenlerini çok şaşırtacak bir rol ile sahneye çıkması olacak. Yetenekli oyuncu, Baba Sahne’de sergilenecek Taxim isimli oyunda bir kadın karaktere hayat verecek ve bu şekilde hayranları ile buluşacak. Yeni rolü için makyaj yapan, peruk takan, topuklu ayakkabı ve elbise giyen ünlü oyuncu seyirci kitlesini oldukça şaşırtacak bir şekilde performans sergileyecek.