Berlin'de Koronavirüs Kısıtlamaları için Protestolar Devam Ediyor

Protestocular, birkaç toplantıya yönelik yasaklara rağmen, hükümetin koronavirüs önlemlerine karşı gösteri yapmak için Cumartesi günü tekrar Alman başkentini doldurdu.

Polis, aşılara, koronavirüs inkarcılarına ve aşırı sağcıların farklı bir karışımını birleştiren Almanya'daki en görünür karantina karşıtı hareket olan Stuttgart merkezli Querdenker hareketinden biri de dahil olmak üzere Cumartesi günü dokuz planlı gösteriyi yasaklamıştı. Mahkeme, Cumartesi ve Pazar günleri 500 kişi için planlanan bir etkinliğe izin verilmesi lehinde karar verdi.

Yine de, Ağustos başındaki son protesto gösterilerinde olduğu gibi, binlerce kişi yasakları görmezden geldi ve hükümetin tedbirlerine karşı olduklarını dile getirdi. “Biz insanız!” sloganlarıyla protestocular Berlin'in Prenzlauer Berg ve Mitte mahallelerinden geçtiler.

Yasaklara rağmen gelenlere yanıt vermek için 2 binden fazla polis memuru kentin çevresine yerleştirildi. Cumartesi akşamı Mitte'deki bir protestoda Alman medyası, polisin protesto sona erdikten sonra ayrılmak istemeyen bir kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandığını bildirdi. Sonunda yağmur yağmaya başlayınca kalabalık azaldı.

Bu arada, tekno müzikle tamamlanan bir karşı protesto da birkaç bin kişilik bir kalabalığı çekti. Bu göstericiler, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve Querdenker hareketine karşı çıkmak için hükümet kısıtlamalarını destekliyor, Berlin'in çeşitliliğini vurguluyor ve daha fazla sosyal uyumu savunuyor.

Berlin polisi, kalabalık sosyal mesafeye izin vermeyecek kadar büyüdüğünde karşı protestocuları dağıttıklarını söyledi. Cumartesi protestoları, Almanya'da aşılanmamış insanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine dair bir tartışmanın ortasında geldi, bu soru günlük enfeksiyonlar arttıkça daha acil hale geldi. Almanya, geçen haftadan bu yana 2.000'den fazla artışla Cumartesi günü 10,303 yeni günlük enfeksiyon bildirdi. Benzer protestolar Ağustos ayı başlarında Berlin'de gerçekleşti ve polisle çatışmalarla sonuçlandı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl, 29 Ağustos'ta koronavirüs kısıtlamalarına karşı yaklaşık 10.000 protestocu sokaklara döküldü. Aşırı sağ unsurların da yer aldığı yürüyüşler, girişindeki korumaları etkisiz hale getirdikten sonra Alman parlamentosunun bulunduğu Reichstag binasına girmeye çalıştı. Bu yıl yetkililer, Querdenker ve aşı karşıtı grupları Mitte'nin hükümet bölgesinden oldukça uzak tutarak hiçbir risk almıyorlardı.

Protestocular yürüyüşlerinde Alman ulusal bayraklarını salladılar ve özgürlükle ilgili sloganlar attılar. Genellikle daha yaşlı bir demografiye sahiptiler. Bu arada, Berlin'in daha solcu nüfusu protestolardan oldukça uzak durdu ve gösterilerde geleneksel nişanlarından hiçbiri yoktu. Cumartesi öğleden sonra "Aşk Treni" sloganıyla bir başka yürüyüş daha yapılacaktı.