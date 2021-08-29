Trump Oteli Forbes Muhabirine Ömür Boyu Men Cezası Verdi

Bir Forbes muhabiri, Washington DC'de eski Başkan Donald Trump'ın sahibi olduğu bir otele yasaklandığını iddia etti.

Politika ve parayı konu alan bir gazeteci olan Zach Everson, dergi için "İşte Neden Trump'ın Oteli Beni Ömür Boyu Yasakladı" başlıklı bir makale yazdı. Everson, fotoğraf çekmek için DC'deki Trump International Hotel'in binasından çıkarıldığını ve geri dönmesine izin verilmediğini bildirdi.

Bir güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldığını ve otelin güvenlik müdürü Ernest Wojciech tarafından “izinsiz fotoğraf çekmek” nedeniyle artık hoş karşılanmadığını söylediğini de sözlerine ekledi. Bu neden, otelden kovulduğunu iddia ettiği sırada otelde yaptığı ve otelle ilgili yaptığı kapsamlı haberlere bağlayan Everson'a inandırıcı gelmedi.

"Beni kovmalarının asıl nedeni muhtemelen fotoğraflar değildi. Yaklaşık beş yıldır, lobide kimin takıldığını (şaşırtıcı olmayan bir şekilde, birçok lobici) ve oteli kimin ofis olarak kullandığını (sadece Rudy) izlemek gibi şeyler yapmak için büyük ölçüde sosyal medyayı kullanarak otel hakkında haber yapıyorum. Giuliani)," diye yazdı Everson. "Binanın içinde olup bitenleri belgelemek için otelin adresinden sonra 1100 Pennsylvania adlı bir haber bülteni bile başlattım."

Son paragrafta Everson, çalışmalarının otel, Donald Trump ve daha geniş ticari anlaşmaları için "utanç verici" olabileceğine inandığını söyledi. Everson, daha önce, örneğin Conde Nast Traveler için bir profille atandığında olduğu gibi, otelden olumlu bir etkileşim aldığında, bunun şampanya ile başladığını kaydetti.

"Güvenlik görevlisi bana ön kapıdan çıkarken otelin pazarlama müdürünün neden orada beklediğini açıklayabilir," diye çıkışını belirtti.

Zach Everson, şu ifadeleri kullandı:

Beni kovmalarının asıl nedeni muhtemelen fotoğraflar değildi. Yaklaşık beş yıldır, lobide kimin takıldığını (şaşırtıcı olmayan bir şekilde, birçok lobici) ve oteli kimin ofis olarak kullandığını (sadece Rudy) izlemek gibi şeyler yapmak için büyük ölçüde sosyal medyayı kullanarak otel hakkında haber yapıyorum. Giuliani). Hatta binanın içinde olup bitenleri belgelemek için otelin adresinden sonra 1100 Pennsylvania adında bir haber bülteni başlattım.

Raporlarımdan bazıları otel için olduğu kadar eski başkan için de utanç verici olmuş olabilir. Ve görünüşe göre, bir zamanlar Condé Nast Traveller için otel hakkında rapor vermeye geldiğimde bana bir kadeh ücretsiz Veuve Clicquot şampanyası ikram eden Trump Organizasyonu, haber kapsamımı artık takdir etmiyordu. Bu, güvenlik görevlisi bana ön kapıdan çıkarken neden otelin pazarlama müdürünün beklediğini açıklayabilir.