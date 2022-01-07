Alp Navruz’dan Üzücü Haber Geldi!

Genç oyuncu Alp Navruz (31), yaz aylarında adeta fırtına gibi esen ve yüksek izlenme oranları elde eden Ada Masalı isimli televizyon dizisi projesinde rol almıştı. Partneri Ayça Ayşin Turan ile çok iyi bir ekran uyumu yakalayan ünlü oyuncu, yaz boyunca seyirci karşısına çıkmıştı. Seyirci kitlesinin büyük bir heyecan ile izlediği proje ise bir süre önce ekranlara veda etmiş ve final bölümünü yayınlamıştı. İki oyuncunun ekranlara dönmesini seyirci kitlesi büyük bir umut içerisinde beklerken Alp Navruz’dan ise kötü haber duyuldu.

İstanbullu Haziran ile Adalı Poyraz'ın aşkını izleyici karşısına çıkaran Ada Masalı isimli televizyon dizisi projesi seyirci kitlesinin yaz aylarında çok severek izlediği dizilerden biri olarak görülüyordu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un bulunduğu dizide 2 yetenekli oyuncu ekran duyumları ile de beğeni topluyordu. Oyuncu kadrosunun yanı sıra Ada Masalı isimli final yapan dizi hikayesi ile de ilgi çekiyor ve ekranların gözdesi oluyordu.

11 Aralık tarihinde projenin yayınlanan 25. bölümü ile izleyici kitlesine veda eden Ada Masalı isimli televizyon dizisi projesi en çok sevilen diziler arasında yer alıyordu. Projenin ekranlara veda etmesi dizi hayranları tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştı. Star TV'de yayınlanan ve Ay Yapım imzalı olarak izleyici kitlesi karşısına çıkan Ada Masalı isimli başarılı yapım final yapsa da hala magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ise Aralık ayında final yapan dizileri Ada Masalı ile kariyer hayatlarında büyük bir sıçrama yaşamış ve sergiledikleri performansları ile de beğeni toplamıştı. Seyirci kitlesi iki oyuncunun bir sonraki projesinin ne olacağını merak içerisinde beklerken henüz bu yönde bir habere ulaşamadı. Alp Navruz ise hayranlarını üzecek haberi duyurdu ve henüz İçine sinen bir proje olmadığını ve bu sürede dinleneceğini açıkladı.