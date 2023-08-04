Akaryakıt fiyatları, son zamanların en fazla konuşulan konuları arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle araç sahiplerinin masrafları ciddi anlamda yükseliyor. Bakım ve onarım masrafları ve sigorta maliyetleri de arttığı için aracın modeli ne olursa olsun masrafı yüksek oluyor.

Akaryakıt zamları, sadece araç sahiplerini vurmuyor. Toplu taşıma araçlarının zamlanması ile beraber zamlardan tüm vatandaşlar etkileniyor. Bu nedenle vatandaşlar bir an evvel fiyatların düşürülmesini istiyor. Akaryakıt fiyatları farklı şehirlerde, farklı biçimlerde uygulanıyor. İlçe ve bayiler için de farklı fiyatlar söz konusu oluyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 36,05 TL

Motorin 36,39 TL

LPG 15,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 36,10 TL

Motorin 36,44 TL

LPG 16,29 TL

Ankara’da 4 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,58 TL

Motorin 36,96 TL

LPG 16,29 TL

İzmir için 4 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,64 TL

Motorin 37,03 TL

LPG 16,02 TL

BRENT PETROL KAÇ DOLAR OLDU?

Brent petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını etkileyen en önemli değişkenler arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatı 85,31 dolar seviyesinde seyrediyor. Brent petrol bir önceki gün 85,14 dolardan kapanışı yaptı. Brent petrolde meydana gelen artışın akaryakıtta yeni zamlara yol açıp açmayacağı merak ediliyor.

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının düşmesini istiyor. Yeni indirim ve zam haberlerinde haberdar olmak isteyen araç sahipleri, fiyatları anlık olarak takip ediyor. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe bu artışlar, ürün ve hizmetlere de yansıyor. Taşımacılık, turizm gibi farklı sektörlerde fiyat artışları meydana geliyor.

Araçlarını özgürce kullanamayan araç sahipleri, artışlar nedeniyle sadece kısa mesafelerde yolculuk yapmaya çalışıyor. Uzun mesafelerde masraflar katlanarak artıyor. Gelecek hafta akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Şehir ve ilçelerde farklı fiyatlar söz konusu oluyor.