Benzine Zam üstüne yeni Zam Haberi Vatandaşı Tedirgin Etti! Ne Zaman Bitecek?

Bugün internet sitelerinde yayınlanan ve bu kadar olmaz yalan haberdir diye söylenen benzine zam haberi, doğru çıktı. Zam 1 lira 3 kuruş olarak bu geceden itibaren pompaya yansıyacak. Brent petrol fyatlarındaki yükseliş sebebiyle bu zam yapılacağı ve bu geceden itibaren zamlı fiyatlar ile benzin alınacağı kesinleşti. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sebebiyle, yükselişe geçen Brent petrol fiyatları benzin fiyatlarındaki zam için en büyük etken olarak görülüyor.

Dün yapılan açıklamada 115,69 dolara kadar çıkan Brent petrol fiyatları, gün sonunda 111,93 dolar olarak işlemini tamamlamıştı. Son yapılan artış ile bugün sabah saatlerinde 112 dolar olan Brent petrol, ülkemizde de benzim zammı olmasını sağladı. Doların artması ve Brent petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle 19 Mayıs günü 1 lira 3 kuruş zam gelecektir. Zam sonrasında özellikle İstanbul'da motorin fiyatları da yükselişe geçecek. Benzin fiyatları 23.85 TL olacak.

İstanbul Benzin: 23,85 TL Motorin (Mazot): 22,06 TL LPG: 11,04 TL

Ankara Benzin: 23,23 TL Motorin (Mazot): 22,13 TL LPG: 11,23 TL

İzmir Benzin: 23,23 TL Motorin (Mazot): 22,18 TL LPG: 11,04 TL

Yapılan bu zamlardan sonra bu zamların ne zaman biteceği ve benzin, mazot, LPG fiyatlarının ne zaman düşeceği de merak edilmektedir. Hükümet yetkileri tarafından bu konu hakkında her hangi bir açıklama gelmezken, uzman isimler, yaz aylarında benzin fiyatlarının bu şekilde artması sebebiyle 30 TL'yi geçeceğini söylüyor.