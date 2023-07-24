Gündemde en çok konuşulan konuya göre motorin fiyatları ve benzin fiyatları ile ilgili yeni güncellemeler yaşandı. Dolar kuru ve brent petrol tarafındaki dalgalanmalar ile mazot fiyatı ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarının tekrardan belirlenmesi kamuoyu tarafından tepki topladı. Bilgiler sektör temsilcilerinden alındı ve akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği öğrenildi. Peki benzin fiyatı zam var mı, indirim var mı, İstanbul benzin fiyatı nedir, mazot fiyatı ne kadar olacak? Sizler için haberinizin devamında İzmir, Ankara ve İstanbul benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Son gelişmeler ile yeniden yön bulan benzin litre fiyatı ile mazot fiyatı gündemde çok konuşuldu. Dolar TL tarafında yaşanan gelişmeler ile yarın itibarıyla geçerli olmak üzere benzine zam geleceği öğrenildi. Peki bugün benzin fiyatı ne kadar bugün mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? Yarından itibaren yapılacak olan zam oranı ve benzin durumu hakkında merak edilenleri yazdık. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatları için 2 TL zam beklendiği öğrenildi ve detaylar açıklandı. Diğer taraftan mazot fiyatı için yeni bir zam ya da indirimin beklenmediği biliniyor. Motorin fiyatlarına bakıldığı zaman ise Ankara 34,35, İzmir 34,52 TL ve İstanbul 33,87 TL olarak açıklandı. Benzin fiyatları ise İzmir 4,63 TL, Ankara 34,53 ve İstanbul 34,05 TL olarak görüldü.

Bugün yapmış olduğu açıklamalar ile gelen zamları ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi hakkında bilgiler paylaştı. Tüm kesimlerin gönlünü çalışanından emeklisini alacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan millete hizmet yolculuğuna devam ettiklerini söyledi ve bu durumu 31 Mart tarihinde yaşanacak olan yerel yönetim seçimlerinde yenilemek istediklerini de ifade etti.