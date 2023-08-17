Akaryakıt fiyatlarında artışın devam edip etmeyeceği, vatandaşların gündemini en fazla meşgul eden konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarının artmasının belli başlı sebepleri bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşı, bu noktada etkili olan gelişmeler arasında yer alıyor. Savaş nedeniyle brent petrol fiyatında ciddi dalgalanmalar oluyor. OPEC ülkelerinin izlediği arz politikaları nedeniyle de fiyatlar farklılaşıyor. Suudi Arabistan ve Cezayir gibi farklı ülkeler, arz kısıtlamaları uyguluyor. OPEC ülkeleri, ihracatı kısarak petrol talebine göre arzın yetersiz kalmasına yol açıyor.

Akaryakıt fiyatlarının artması, araç sahiplerini olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarının fiyatlarının artmasında da akaryakıt zamları etkili oluyor. Vatandaşlar, güncel fiyatları merak ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin 37,66 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin 38,32 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin 37,71 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin 38,36 TL

Ankara benzin 38,24 TL

Ankara motorin 38,89 TL

İzmir benzin 38,30 TL

İzmir motorin 39,01 TL

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK MI?

Akaryakıt fiyatlarında artışın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Brent petrol fiyatı 83,54 dolar seviyesinde seyrediyor. Geçen hafta 86 doların üzerinde seyreden brent petrol, bu hafta düşüş gösteriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, döviz kurunda meydana gelen artıştan da kaynaklanıyor. Öte yandan ÖTV ve KDV’de meydana gelen artışlardan kaynaklı olarak da akaryakıt fiyatları yükseliyor.

Akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle araç sahipleri, daha fazla masrafla baş etmek zorunda kalıyor. Toplu taşıma araçlarının da zamlanması neticesinde ulaşım, her halükarda zamlı bir hale geliyor. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Zamlı fiyatlar pompaya yansımadan yakıt almaya çalışan araç sahipleri, bu şekilde tasarruf sağlamaya çalışıyor. Akaryakıt fiyatlarının ilerleyen günlerde nasıl değişeceği merak ediliyor.