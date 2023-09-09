Brent petrolde başlayan yükseliş dalgası akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam olabilme ihtimalini arttırırken uzman isim Cemil Cahit Saraçoğlu yakın zamanda olabilecek yeni bir ÖTV zammına dikkat çekti. Araç sahiplerini bekleyen yeni zam dalgası ile ilgili uzman analist Saraçoğlu sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz Temmuz'da yapılan ÖTV artışı bütçe ihtiyacını tam karşılamadı. Yeniden bir ÖTV artışına gidilebilir.”

BENZİN, MOTORİN VE LPG’DE ÖTV FARKI NASIL HİSSEDİLDİ?

“Hükümet tarafından açıklanan OVP verilerinde 1,6 trilyon TL hazine açığı görülüyor. Bu açık akaryakıtta yeniden bir ÖTV artışını işaret ediyor” diyen uzman isim son zamlara değindi. Alınan karar doğrultusunda da 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ÖTV tutarı toplamında 7,52 TL. 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 TL'ye çıkarıldı.

Benzinde uygulanan ÖTV farkı motorinde de kendini hissettirdi. Motorinin litresi 7,05 TL. LPG otogazda 5,75 TL ÖTV zammı ile yükseldi. Sonuç olarak ÖTV tutarı motorin ve benzinde litre başına 5 TL yükselmiş oldu. Peki düzenlemeden önce litre başına ödenen miktar ne kadardı? Benzinin litresinden alınan ÖTV farkı düzenleme öncesinde 2,52 iken motorinin litresi 2,05 TL idi.

BUGÜN AKARYAKIT ZAMMI VAR MI?

Temmuz ayı ile birlikte başlayan akaryakıt artışını etkileyen ÖTV KDV'ye de zamla yansıdı. Benzin ve motorin pompa satış fiyatı KDV ile beraber 6 TL'ye ulaştı. OVP verileri doğrultusunda yeni bir zam gelebilme ihtimaline dikkat çekiliyor. İlerleyen günlerde benzin, motorin ve LPG fiyat listesi yenilenebilir. Peki 9 Eylül tarihi itibariyle benzin, motorin veya LPG türünde akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam haberi bulunuyor mu?

9 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

9 Eylül Cumartesi hafta sonu itibariyle akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam uygulanması bulunmuyor. Son olarak LPG'ye 5 Eylül tarihinde 1 lira 30 kuruş zam uygulandı. 9 Eylül Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi:

-İstanbul benzinin litre fiyatı 36,74 TL

-İstanbul motorinin litre fiyatı 37,76 TL

-İstanbul LPG'nin litre fiyatı 17,20 TL

-Ankara benzinin litre fiyatı 37,18 TL

-Ankara motorinin litre fiyatı 38,45 TL

-Ankara LPG'nin litre fiyatı 17,69 TL

-İzmir benzinin litre fiyatı 37,24 TL

-İzmir motorinin litre fiyatı 38,40 TL

-İzmir LPG'nin litre fiyatı 17,40 TL