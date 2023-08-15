Son zamanlarda benzine ve motorine sürekli zam geliyor. Bu zamların farklı nedenleri bulunuyor. Zamlar, OPEC ülkelerinin izlediği petrol politikalarından kaynaklanıyor. Pek çok ülke, arz kısıtlama kararı alıyor. Ancak dünyadaki petrol talebinin sürekli artması nedeniyle arz-talep arasında dengesizlik meydana geliyor.

Arz ve talep arasında oluşan dengesizlik, akaryakıt fiyatlarını artırıyor. Öte yandan Türkiye’de uygulanan sıkılaştırıcı maliye politikaları sonucu artan vergilerden kaynaklı olarak da fiyatları yükseliyor. Döviz kurunun artması ve küresel alanda yaşanan gelişmeler de akaryakıttaki zamlara yol açıyor. Aracıyla trafiğe çıkmak isteyen araç sahibi, yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalıyor. Toplu taşıma araçlarının maliyeti de akaryakıt zamları nedeniyle her geçen gün artıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir motorin 39,00 TL

İzmir benzin 36,75 TL

İzmir LPG 16,00 TL

Ankara motorin 38,83 TL

Ankara benzin 36,64 TL

Ankara LPG 16,29 TL

İstanbul(Avrupa) motorin 38,34 TL

İstanbul(Avrupa) benzin 36,14 TL

İstanbul(Avrupa) LPG 16,38 TL

İstanbul(Anadolu) motorin 38,28 TL

İstanbul(Anadolu) benzin 36,09 TL

İstanbul(Anadolu) LPG 15,93 TL

AKARYAKITTA ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları, farklı değişkenlerden etkilenerek artıyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1,30-1,55 TL arasında olacak şekilde zam yapılacağı duyuruldu. Bu zamla beraber benzin fiyatı 38 TL’yi aşacak. Akaryakıt fiyatlarının artmasında devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da etkili oluyor.

Akaryakıt fiyatlarının artmasının hemen hemen her sektörde yansıması söz konusu oluyor. Ürün ve hizmetlerin fiyatları da bu duruma bağlı olarak yükseliyor. Brent petrolde meydana gelen yükseliş fiyatları etkiliyor. Brent petrol 86,33 dolar seviyesinde ilerliyor. Araç sahipleri, anlık olarak fiyatları takip etmeye çalışıyor. İndirim haberi bekleyen araç sahipleri sürekli zam haberiyle karşılaşıyor. Ancak dağıtım firmalarının kendi inisiyatifleriyle uyguladıkları indirimler söz konusu olabiliyor.