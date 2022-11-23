Benzin ve dizel yakıtta ÖTV KALKIYOR! 14 TL liralık dev indirim! Vatandaşın aklı başından gitti
Akaryakıt fiyatlarının fahiş şekilde artması sonrasında, fiyatların düşmesi için çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor. Bu amaçla ÖTV düşebilir. İşte detaylar
14 TL liralık dev indirim! Vatandaşın aklı başından gitti. Benzin ve dizel yakıtta ÖTV KALKIYOR! Akaryakıtta mazot ve benzine art arda gelen zamlardan dolayı insanlar artık zor duruma düşmeye başladı. Bu sefer zam değil fakat indirim olma ihtimali var.
Akaryakıtta mazot ve benzine indirim gelebilir
Ülkemizde akaryakıta indirimi gelebilir. Nasıl gelecek diye sorarsanız dünya genelinde Eylül ayı itibarıyla Brent petrolün ücreti 85 Dolar civarlarında dolaşmaktadır. Ülkemizde ise akaryakıta indirim gelebilmesi için akaryakıttan vergileri düşürmeleri gerekmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda mazotun ülkemizde 5 TL benzinin ise 7 TL civarlarında olmasıyla son zamanlarda bir anda 20 TL fiyatların üstüne çıktı maalesef bu durum ise insanları zor duruma soktu.
Akaryakıt dünyanın bir nevi olmazsa olmazıdır akaryakıta zam gelir ise yediğiniz yiyecekten tutun giydiğiniz giysiye kadar her şeye zam gelebilir.
Son zamanlarda meclise sunulan akaryakıttan ÖTV kalkma durumu söz konusuydu fakat şu an kesin bir bilgi maalesef yok. En yakın zamanda kesin bir bilgi elimize ulaşır diye tüm Türk insanları beklemekte.
23 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim geldi
İstanbul
Motorin litresi 24.79 TL
Benzinin litresi 21.19 TL
Ankara
Motorin litresi 24.94 TL
Benzinin litresi 21.37 TL
İzmir
Motorin litresi 24.96 TL
Benzinin litresi 21.37 TL
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