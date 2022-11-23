Benzin ve dizel yakıtta ÖTV KALKIYOR! 14 TL liralık dev indirim! Vatandaşın aklı başından gitti

14 TL liralık dev indirim! Vatandaşın aklı başından gitti. Benzin ve dizel yakıtta ÖTV KALKIYOR! Akaryakıtta mazot ve benzine art arda gelen zamlardan dolayı insanlar artık zor duruma düşmeye başladı. Bu sefer zam değil fakat indirim olma ihtimali var.

Akaryakıtta mazot ve benzine indirim gelebilir

Ülkemizde akaryakıta indirimi gelebilir. Nasıl gelecek diye sorarsanız dünya genelinde Eylül ayı itibarıyla Brent petrolün ücreti 85 Dolar civarlarında dolaşmaktadır. Ülkemizde ise akaryakıta indirim gelebilmesi için akaryakıttan vergileri düşürmeleri gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda mazotun ülkemizde 5 TL benzinin ise 7 TL civarlarında olmasıyla son zamanlarda bir anda 20 TL fiyatların üstüne çıktı maalesef bu durum ise insanları zor duruma soktu.

Akaryakıt dünyanın bir nevi olmazsa olmazıdır akaryakıta zam gelir ise yediğiniz yiyecekten tutun giydiğiniz giysiye kadar her şeye zam gelebilir.

Son zamanlarda meclise sunulan akaryakıttan ÖTV kalkma durumu söz konusuydu fakat şu an kesin bir bilgi maalesef yok. En yakın zamanda kesin bir bilgi elimize ulaşır diye tüm Türk insanları beklemekte.

23 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim geldi

İstanbul

Motorin litresi 24.79 TL

Benzinin litresi 21.19 TL

Ankara

Motorin litresi 24.94 TL

Benzinin litresi 21.37 TL

İzmir

Motorin litresi 24.96 TL

Benzinin litresi 21.37 TL

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