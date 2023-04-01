Otomobil sahipleri bu haberle zil takıp oynayacak! Benzinde büyük bomba patladı! Gece saat 12'den sonra...

Benzinde büyük bomba patladı! Otomobil sahipleri bu haberle zil takıp oynayacak! Gece saat 12'den sonra... Son günlerde dünyada petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Brent petrol piyasası ve dolar kurundaki değişiklikler benzin fiyatlarına doğrudan etkiliyor. Son günlerde brent petrollerinde fiyatların düşmesiyle vatandaşlar benzin fiyatlarının düşeceği beklentisine girdi. Araç sahipleri son dakika gelişmelerine bağlı olarak benzin fiyatlarını yakından takip eder hale geldi.

Motorine 80 Kuruş Zam Gelmişti

Son zam haberi 21 Mart Salı günü motorinin litresine gelmişti. Vatandaşlar ise yaşanan bu gelişmeler sonrasında zam haberlerinin devam edeceği endişesine kapıldı. Benzin ve motorine ikinci bir zammın geleceği düşüncesiyle araştırmalar yapılıyor. İşte benzin ve motorinde yaşanması beklenen son dakika hareketliliği…

Araç Sahiplerine Göbek Attıracak İndirimler Kapıda

Benzin fiyatlarında önümüzdeki Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde en az 81 kuruşluk indirim beklentisi bulunuyor. İndirim haberinin mazot fiyatlarında ise beklenmediği aktarılıyor. Eğer önümüzdeki günlerde petrolün varil fiyatındaki düşüş devam ederse hem benzin hem de motorin fiyatlarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Güncel benzin rakamları ise vatandaşlar için sıklıkla araştırmalara konu oluyor. Güncel akaryakıt fiyatları ise son dakika bilgisi olarak paylaşıldı. İşte litrelik fiyatlar:

Motorin Fiyatları

Ø İstanbul 20,52 TL

Ø Ankara 20,86 TL

Ø İzmir 20,93 TL

Benzin Fiyatları

Ø İstanbul 20,61 TL

Ø Ankara 20,95 TL

Ø İzmir 20,94 TL

Motorin ve benzinin litre fiyatları iller, ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Akaryakıt bayilerin kendi fiyat politikaları da litre başı ücretin belirlenmesinde rol oynuyor.