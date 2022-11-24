Benzin fiyatları yerinde durmuyor! Tabela yine değişti! Zam üstüne indirim! Opet, BP, PO, Total 25 Kasım fiyatları
Benzin fiyatlarına 2 hafta içinde hem zam hem indirim geldi. Vatandaşlar artık fiyatları takip etmekte zorlanıyor. İşte Opet, BP, PO, Total 25 Kasım fiyatları...
Opet, BP, PO, Total 25 Kasım fiyatları... Benzin fiyatları yerinde durmuyor! Tabela yine değişti! Zam üstüne indirim! Benzin fiyatlarına ardı arda yapılan indirimler vatandaşları sevindirmişti. Fakat bu sevinç kısa sürdü ve benzin fiyatlarına gece yarısı 55 kuruş zam yapıld. Bugün haber24.com olarak aldığımız bilgilere göre, benzine bu gece yarısından itibaren indirim güzel bir indirim haberimiz var.
Benzine 45 kuruşluk indirim yapılacağı öne sürüldü.
Petrol Ofisi benzin ve dizel fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 20.62 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.61 lira
Ankara: 20.78 lira
İzmir: 20.79 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 23.91 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 23.89 lira
Ankara: 24.03 lira
İzmir: 24.09 lira
Total benzin ve dizel fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 20.63 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.62 lira
Ankara: 20.79 lira
İzmir: 20.79 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 lira
Ankara: 23.97 lira
İzmir: 24.01 lira
Opet benzin ve dizel fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 20.63 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.62 lira
Ankara: 20.78 lira
İzmir: 20.79 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 lira
Ankara: 23.97 lira
İzmir: 24.01 lira
BP benzin ve dizel fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 20.62 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.61 lira
Ankara: 20.79 lira
İzmir: 20.79 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 TL
Ankara: 23.98 TL
İzmir: 24.05 TL
Shell benzin ve dizel fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 20.62 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.61 lira
Ankara: 20.77 lira
İzmir: 20.78 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 lira
Ankara: 23.97 lira
İzmir: 24.05 lira