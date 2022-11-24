Benzin fiyatları yerinde durmuyor! Tabela yine değişti! Zam üstüne indirim! Opet, BP, PO, Total 25 Kasım fiyatları

Opet, BP, PO, Total 25 Kasım fiyatları... Benzin fiyatları yerinde durmuyor! Tabela yine değişti! Zam üstüne indirim! Benzin fiyatlarına ardı arda yapılan indirimler vatandaşları sevindirmişti. Fakat bu sevinç kısa sürdü ve benzin fiyatlarına gece yarısı 55 kuruş zam yapıld. Bugün haber24.com olarak aldığımız bilgilere göre, benzine bu gece yarısından itibaren indirim güzel bir indirim haberimiz var.

Benzine 45 kuruşluk indirim yapılacağı öne sürüldü.





Petrol Ofisi benzin ve dizel fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.62 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.61 lira

Ankara: 20.78 lira

İzmir: 20.79 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.91 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 23.89 lira

Ankara: 24.03 lira

İzmir: 24.09 lira

Total benzin ve dizel fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.63 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.62 lira

Ankara: 20.79 lira

İzmir: 20.79 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 lira

Ankara: 23.97 lira

İzmir: 24.01 lira

Opet benzin ve dizel fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.63 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.62 lira

Ankara: 20.78 lira

İzmir: 20.79 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 lira

Ankara: 23.97 lira

İzmir: 24.01 lira

BP benzin ve dizel fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.62 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.61 lira

Ankara: 20.79 lira

İzmir: 20.79 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 TL

Ankara: 23.98 TL

İzmir: 24.05 TL

Shell benzin ve dizel fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.62 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.61 lira

Ankara: 20.77 lira

İzmir: 20.78 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 lira

Ankara: 23.97 lira

İzmir: 24.05 lira