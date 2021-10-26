Benim Hayatım Dizisinin Afişi Gözlerden Kaçmadı

Benim Hayatım isimli yeni dizi Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak ve yeni bölümleriyle ekranlara damga vuracak. Dizinin merak içerisinde beklenen afişi ise yayınlandı ve afiş oldukça ilgi çekici olarak yorumlandı. Başrollerinde Genco Özak ile Nilsu Berfin Aktaş’ın bulunduğu Benim Hikayem isimli televizyon dizisi projesi 31 Ekim Pazar gününde ilk bölümünü ekranlara taşıyacak. Projenin merak içerisinde beklenen ilk bölümü hakkında afiş ise oldukça beğeni topladı. Yayınlanan afişte hikayenin romantik bir konu üzerinden ilerleyeceği anlaşıldı ve iki oyuncunun uyumu da beğenildi. Benim Hayatım isimli dizide iki gencin aşkına tanıklık edilecek ve başrol oyuncuları uyumları ile dikkat çekecek.

Seyirci kitlesi ile buluşmak için adeta gün sayan Benim Hayatım dizisinde Genco Özak ile Nilsu Berfin Aktaş başrolleri paylaşıyor. Yaşamın getirdiği tüm zorluklara rağmen ailesi ile birlikte hayallerini gerçekleştirmek adına İstanbul'a taşınan bir kızın aşk ile tanışması konu edilecek.

Dizinin genel yönetmenliğinin ise Onur Tan tarafından yapılacağı öğrenildi ve yönetmen koltuğunda Orkun Çatak’ın oturacağı bilgisine ulaşıldı. Birinci bölümü ile 31 Ekim 2021 tarihinde Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Benim Hayatım dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Oldukça zor bir günde yayınlanacak olan dizi Teşkilat ile Yargı projeleri ile rekabet halinde olacak. Çok güçlü rakipleri olan Benim Hayatım dizisinin alacağı reyting oranları da merak konusu oldu.

Dizinin senaryosunun ise Ali Buhara Mete ile Saadettin Tolan tarafından kaleme alındığı öğrenildi ve oyuncu kadrosu dikkat çekti. Savaş Özdemir, Nilüfer Açıkalın, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Ali Burak Ceylan, Belgin şimşek, Hira Koyuncuoğlu, Koray Şahinbaş ve Pelin Uluksar gibi birbirinden başarılı genç isimler dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.