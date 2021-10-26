Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yeni Gelişme

Burak Sağyaşar ile Timur Savcı tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi TIMS&B Productions imzalı olarak seyirci kitlesi ile buluşmakta. Perşembe akşamlarında 4. sezonu ile ekranlarda yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi adından söz ettiriyor ve ilgi topluyor. Diğer taraftan dizi geçtiğimiz sezona göre daha düşük reyting oranları ile yayın hayatına devam ediyor. Yine de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, yeni bölümleri ile magazin gündeminde konuşulmakta.

110. yeni bölümü ile 28 Ekim Perşembe akşamında dizi hayranları karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde Züleyha karakteri bir karar alacak ve bunun etkileri herkes tarafından hissedilecek. Artık geçmişi geride bırakmak için beklenen kararı alan Züleyha yeni gelişmeler ile adından söz ettirecek.

Gerçekleri öğrendiği zaman Züleyha Demir'in biletine kesecek ve boşanma hazırlıklarına başlayacak. Herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak olan Züleyha karakteri oldukça sinirli de olacak. Konu hakkında Lütfiye ile Saniye de Züleyha karakterinin öfkesini dindirmeye çalışacak ve yeni bölüm akşama damga vuracak. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve her şeyi ardında bırakmak isteyen Züleyha karakteri çok farklı davranacak.

Fikret ise Züleyha'nın Hakan ile gitmesini sindiremeyecek ve konakta gergin bir hava bulunacak. Çetin de Fikret'i sakinleştirmeye çalışacak fakat bu durumda iki arkadaşın arası açılacak. Züleyha ise yaşanan olay sonrasında Fikret’i yaşamına karışmaması konusunda yeniden uyarma girişiminde bulunacak. Tüm bu gelişmeler ise Çetin'in Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlamasına yol açacak.

Züleyha'nın zor günlerinde destek olmayı ihmal etmeyen Hakan paylaşımların artmasını sağlayacak. Bu durumda ikiliyi birbirine daha çok yaklaştıracak ve duygusal anlar yaşanacak. Tüm Bu olaylardan sonra Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelecek ve Züleyha'ya çekilmiş bir şekilde kendisini bulacak.