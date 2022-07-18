Anında Onaylanıyor! Emekliye Bugünden Sonra 8500 TL Ödeme Veriliyor! Emekli Maaş Alanlara Zamlı Ödeme

Daha önce bankalar üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, 2000 TL ve 3000 TL arasında nakit onay alan vatandaşlar artık emekli maaşları yükseldikten sonra 8000 TL ye kadar artı para imkanından faydalanabiliyor. Emekli maaş hesabı üzerinden verilecek olan Kredili Mevduat Hesabı başvurusu sonrasında sizlerde kendi emekli maaş hesabınız üzerinden 8000 TL, onay alabilecek, acil durumlarda bu parayı istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu banka şubelerine gitmeden kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Denizbank üzerinden Kredili Mevduat Hesabı Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank emekli vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara 8000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Emekli maaşınızı, Denizbank üzerinden alıyorsunuz, kredili mevduat hesabı başvurusu için Kurtaran Hesap adındaki bir kredi kampanyasına katılmanız gerekiyor. Kurtaran hesap adındaki bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 24 ay vadeli 12 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte takımdaki tavan simidinden de faydalanabilir. Kurtaran, yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik Numaranız: 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank üzerinden Kredili Mevduat Hesabı Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank, kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapıyor. Banka hesabınızın olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan artık para için kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank, kredili mevduat hesabı başvurusunda onay alan vatandaşlar, hesaplarına 8000 TL'ye kadar ödeme almaları durumunda aynı gün içinde bu parayı kullanabilirler, bu kartı kullanmaları durumunda istedikleri zaman bu parayı geri ödeyebilirler. AKBANK Kredili Mevduat Hesabı başvurusu ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız sizlerde başvurunuzu yapmadan önce hemen banka şubelerine giderek veya internet sitesine girerek, kantar eterler hakkında bilgi alabilirsiniz.