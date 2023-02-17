Tapusunu 1 sene önce alanda başvuru yapabilecek! Ziraat Bankası, TOKİ ve SGK o kişilere sıfır faizli veriyor!

Ziraat Bankası, TOKİ ve SGK o kişilere sıfır faizli veriyor! Tapusunu 1 sene önce alanda başvuru yapabilecek! Değişen ekonomi sürecinde ev almak zorlaştı! Avantajlı kredi imkânları ile sıfır faizli konut desteği mümkün! Ziraat Bankası, TOKİ ve SGK sıfır faizli konut kredileri ile dar gelirli vatandaşlara umut dağıtıyor. Başvuru şartları ve diğer birçok sorunun cevabı detaylarda…

SGK sıfır faizli konut kredisi nedir?

Özellikle dar gelirli aileler için büyük fırsat olan konut kredisi sıfır faiz oranıyla ev sahibi yapıyor. Belirli şatları taşıyan vatandaş bu krediye başvurabiliyor. Bu krediye başvuranların gerekli koşulları taşıdığı takdirde her ay maaşlarından 4/1 kesintiye uğrayarak kredilerini ödemektedirler.

SGK hak sahipleri başvurabilmekte, sosyal sigortadan yararlananlar, emekli sandığından faydalananlar harp gibi veya görev anında sorun yaşamış bu sebeple maaşa bağlanmış vatandaşlar bu kredi imkânından yararlanabilirler. Başvuru yapacak vatandaşın, sosyal sigortalar, genel sağlık sigortasının ve emekli sandığı gibi sosyal güvencelerden faydalanıyor olması gereklidir. Başvuruya e- devletten ulaşılabilir. Burada yer alan faizsiz konut kredisi ve TOKİ kampanya hak sahipliği seçeneğinden başvurular tamamlanabilir.

Ziraat Bankası konut kredisi

SGK tarafından düzenlenmiş sıfır faizli konut kredisi için başvurular başladı. Başvurular Ziraat Bankası üzerinden yapılabilmekte. TOKİ ev kredisi için Ziraat bankasına müracaat edilmekte. Başvuru yapılabilmesi için her ay düzenli maaşın bulunması ve sosyal güvencenizin olması gerekmekte!

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