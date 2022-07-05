Belçika, İran'da Aylardır Tutulan Yardım Görevlisini Açıkladı

Adalet bakanının bir Belçika vatandaşının casuslukla suçlandığını açıklaması Salı günü onun kötü durumuna ilişkin haberler ortaya çıktı.

Belçikalı milletvekilleri Çarşamba günü İran ile mahkum değişimine izin veren bir yasayı destekleyip desteklememe konusunda karar verecekler.

Arkadaşı Olivier Van Steirtegem BBC'ye verdiği demeçte, "İstediğim şey Olivier ücretsiz, nasıl yapıldığı umurumda değil" dedi.

Belçika hükümeti Vandecasteele'nin davasını İran ile önerilen anlaşmayla ilişkilendirmese de, mahkum takasını yasallaştırma planına yönelik siyasi muhalefetin artmasıyla ortaya çıktı.

Birkaç milletvekili ve bir grup eski yargıç, anlaşmanın İran ve diğer devletleri bir pazarlık aracı olarak kullanmak amacıyla masum mahkumları almaya teşvik ederek tehlikeli bir emsal oluşturabileceği konusunda uyardı.

Muhalif İran toplumu üyeleri Salı günü Brüksel'de plana karşı protesto gösterisi düzenledi.

İran, Belçika'ya, sürgündeki bir İranlı muhalif grubun bir mitingini bombalamayı planlamaktan geçen yıl Antwerp'te 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Avrupa'nın en üst düzey istihbarat yetkilisi Esadullah Esedi'yi serbest bırakması için baskı yaptı.

İran, hapishanelerinde, İran-İsveç çifte vatandaşlığına sahip Brüksel üniversite öğretim görevlisi Prof Ahmadreza Djalali de dahil olmak üzere bir dizi Avrupa vatandaşı tutuyor. Acil tıp uzmanı olarak 2016 yılında bir iş gezisi sırasında tutuklandı ve insan hakları gruplarının casusluk suçlamasıyla son derece adil olmayan bir yargılama olduğunu söylediği şeyin ertesi yıl ölüm cezasına çarptırıldı.

Planlanan mahkum değişimi anlaşmasının, Vandecasteele davasıyla ilgili haberler çıkana kadar, başlangıçta Prof Djalali'yi içerdiği varsayılmıştı.

Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Çarşamba günü parlamentoda yapılacak oylama öncesinde, Vandecasteele'ye yardım etmenin ve masum Belçikalıları ailelerine iade etmenin Belçika'nın "ahlaki görevi" olduğunu söyledi. "Ailenin talebi üzerine, bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem... insanların hayatları tehlikede" dedi.

20 yılı aşkın bir süredir yakın arkadaşı olan Olivier Van Steirtegem BBC'ye, yardım görevlisinin İran Devrim Muhafızları tarafından tutuklandığını ve tutuklandığından beri büyükelçi tarafından yalnızca iki kısa ziyaretine izin verildiği Tahran'ın kötü şöhretli Evin hapishanesine götürüldüğünü söyledi. Şubat.

41 yaşındaki Vandecasteele daha önce İran'da Norveç Mülteci Konseyi ve diğer kurumların ülke direktörü olarak çalışmış ve Kabil'de çalıştıktan sonra Afgan toplumuyla yakın işbirliği içinde çalışmıştı. "O tamamen insancıl, politik değil... hapiste masum bir adam" dedi.

Arkadaşı, Belçika hükümetinin tavsiyelerine karşı dairesini kapatmak için Şubat ayında Tahran'a döndüğünü söyledi: "Kendimizi onun yerine koymamız gerekiyor: orada beş ya da altı yıldır yaşıyordu - hayatı oradaydı. Geri dönmek zorundaydı. "

Zor bilgi geldi ama arkadaşı hücresinde yatak ya da mobilya olmadığını ve sağlığının bozulduğunu belirterek, "Patates, mercimek ve şekerden başka bir şey yemiyor; 15 kilo vermiş ve enfeksiyon kapmış. İranlılar söyledi" Bir doktora göründüm ama doktor İngilizce konuşamıyordu."

Bu yılın başlarında, İngiliz-İran uyruklu Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kızıyla birlikte İran'ı ziyaret ederken casusluk suçlamasıyla tutuklandıktan yaklaşık altı yıl sonra serbest bırakıldı. O da Evin cezaevinde tutuldu. İran, aylarca süren müzakerelerin ardından ve İngiltere'nin 400 milyon sterlinlik tarihi bir borç ödemesinin ardından onu serbest bıraktı.