En Son Güncellemeler: 4 Temmuz Silahlı Saldırısı

Polis, Illinois, Highland Park'taki Bağımsızlık Günü geçit töreninde toplu silahlı saldırıdan sonra tutulan bir adam hakkında güncellemeler veriyor. Gözaltında bulunan 21 yaşındaki Robert E Crimo III'ün çekimleri birkaç hafta boyunca planladığını ve kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini söylüyorlar. Suç görev gücü sözcüsü Chris Covelli, iki tüfeğini yasal olarak satın aldığını ve 70'den fazla mermi ateş ettiğini söyledi. Atış, din veya ırk güdüsü olmadan tamamen rastgele görünüyor, diye ekliyor. İki kurban belirlendi; Meksika'dan Nicolas Toledo'nun ailesi, "sevgi dolu, maceracı" bir adama haraç ödedi Jacki Sundheim, yerel sinagogu tarafından "sevgili" bir personel olarak tanımlandı Ölen altı kişi arasındaydılar ve üç düzineden fazla kişi yaralandı Illinois valisi JB Pritzker, ABD'nin kutlanmasının "benzersiz bir Amerikan vebası" tarafından parçalanmasının yıkıcı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Biden şok olduğunu ifade etti ve silah şiddeti “salgınına” karşı savaşmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Highland Park, Chicago'nun kuzeyinde, Michigan Gölü kıyısında yer alır.

'Silah şiddeti derin ve yaygın' - Chicago belediye başkanı

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, Highland Park'taki "korkunç trajedi" hakkında konuşuyor.

Lightfoot, diğer Illinois milletvekilleriyle birlikte, silahlı şiddeti ele almayı amaçlayan iki taraflı bir yasa tasarısını tartışmak için ortaya çıkıyor.

"Silah şiddeti salgını derin ve yaygın" diyor. "Dün Highland Park'ta bu oyunu tekrar gördük."

Lightfoot, Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering ile "sürekli temas halinde" olduğunu söyledi.

Lightfoot, silahlı şiddetin sadece bir Chicago sorunu olmadığını söylüyor. "Silah şiddeti sınır veya sınır tanımıyor."

İki Taraflı Daha Güvenli Topluluklar Yasası olan tasarı, ülke çapında silah şiddetini azaltmayı amaçlıyor. Gelişmiş geçmiş kontrolleri, topluluk şiddeti müdahalesine 250 milyon dolarlık (205 milyon sterlin) bir yatırım ve ulusal geçmiş kontrol sistemi için 100 milyon dolarlık bir yatırım içeriyor.

Senatör Durbin Olay Konusunda Sarsıldı

Illinois Senatörü Dick Durbin, Dört Temmuz geçit töreninin kalıntılarını görmek için burada. Demokrat sarsılmış görünüyor ve bana olanlardan dolayı kalbinin kırıldığını söylüyor.

"Kitlesel çekimler artık Amerika'da bir gelenek mi?" ona soruyorum.

"Olmasını istemiyorum ama bir oluyor," diye içini çekiyor

ABD'deki silah şiddetini ele almayı amaçlayan son büyük silah yasasını destekledi. Bana bunun bir "iyileştirme" olduğunu ama olması gerektiği kadar ileri gitmediğini söyledi.

Senatör Durbin, bu yeni yasaların silahlı adamı burada durdurup durduramayacağını henüz görmediğimizi söylüyor.

Illinois'in sert silah yasaları var ama burada genel silah suçu yüksek.

Cumhuriyetçiler genellikle Chicago'yu silah kontrolünün çalışmadığı bir yer örneği olarak gösterirler.

Ancak bazı bağlamlar - son yıllarda şehrin polis departmanından gelen bir rapor, Chicago dışından ve silah yasalarının daha gevşek olduğu Kentucky ve Tennessee gibi komşu eyaletlerden çok sayıda silah geldiğini tespit etti.