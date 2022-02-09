Belaruslu Kayakçı, Siyasi Görüşlerin Yasaklanmasının Ardından Ülkeden Kaçtı

O ve babası, Belaruslu bir kros kayakçısının, ailenin siyasi görüşleri yüzünden yarışmadan men edildikten sonra yetkililer tarafından misilleme korkusuyla ailesiyle birlikte ülkeden kaçtığını söyledi.

Darya Dolidovich ve ailesi, aynı zamanda Darya'yı çalıştıran yedi kez Olimpiyat disiplini kayakçısı olan babası Sergei'nin Salı günü kızıyla yaptığı görüntülü görüşme sırasında Reuters'e verdiği demeçte, antrenmanlara devam etmeyi umduğu Polonya'da olduklarını söyledi.

Reuters geçen ay, 17 yaşındaki Darya'nın Sergei ve kızının, muhaliflerin hileli olduğunu söylediği Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'nun 2020'de yeniden seçilmesine karşı sokak gösterilerine katılması olduğuna inandığı şey için yarışmaktan men edildiğini bildirdi. Lukaşenko oylamaya hile karıştırdığını reddetti.

"Darya'nın yarışmalara katılma hakkı elinden alındı." dedi. "Kariyerine Belarus'ta devam etme olasılığını görmüyorum."

"Bir gösteri düzenlemek ve (muhalefet) sloganlar atmakla suçlanabiliriz, sonra da hapse atılabiliriz." dedi. "Üç ay önce, bir kabusta bile ülkemi terk edeceğimi hayal bile edemezdim."

Pekin Kış Olimpiyatları

Dolidovich ailesinin gidişi, Belarus Milli Takımı'nın geçen yıl Tokyo Oyunları'nda sprinter Krystsina Tsimanouskaya'nın ilticasının ardından mercek altında olduğu Pekin Kış Olimpiyatları'na birkaç gün kaldı.

Ülkenin en gelecek vaat eden genç kros kayakçılarından biri olan Darya, geçen ay belarus Kayak Birliği'nin sporcuların Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen yarışmalara katılabilecekleri bireysel bir kimlik numarası olan FIS kodunu devre dışı bırakdığını söyledi.

Belarus Kayak Birliği, Dolidovich'in koçluk personeline, Reuters tarafından incelenen 31 Ocak tarihli bir mektuba göre, Belarus Kros Kayak Federasyonu'nun kararına yanıt olarak Aralık ayında FIS kodunu devre dışı bırakdığını söyledi. Mektupta bu kararın neden verildiklerinin yazdığı yazmıyor.

Reuters'in sorularına yanıt olarak FIS, Geçen ay Darya Dolidovich'in FIS kodunun devre dışı bırakılması hakkında daha fazla bilgi talep etmesinden bu yana Belaruslu kayak yetkililerinden geri dönüş alamadığını söyledi.

Belarus Kros Kayak Federasyonu ve Belarus Kayak Birliği yorum taleplerine yanıt vermedi.

Önümüzdeki belirsizlik

Darya Dolidovich'in bu yıl ortaokuldan mezun olması gerekiyordu, ancak Polonya'da eğitimini nasıl sürdüreceği belli değil.

"Belarus'ta okulu bitirmeyi planlamıştım, ancak ailem taşınacağımızı söyledi." dedi. "Üzgünüm tabii ki. Birkaç ay kalıp okulu bitirmek daha kolay olurdu."

Dolidovich, Olimpiyat hayalini canlı tutmak umuduyla kayak yapmaya devam etmeye istekli olduğunu söyledi.

Çok sayıda elit Belaruslu atlet, muhalif görüşlerini dile getiren ve Lukaşenko'nun yeniden seçilmesi üzerine 2020'de patlak veren protestolara katıldıktan dolayı hapse atıldı veya milli takımlardan atıldı.

Belaruslu atletlerin, Tokyo Olimpiyatları sırasında Tsimanouskaya'yı zorla geri gönderme girişimi de dahil olmak üzere baskıları uluslararası kınamalara yol açtı.

Geçen hafta ABD, Tsimanouskaya'nın davasını ve terörle mücadele faaliyeti olarak adlandırdığı diğer örnekleri gerekçe göstererek çok sayıda Belarus vatandaşına vize kısıtlaması uyguladığını duyurdu.

Bir diğer Belarus kros kayakçısı Sviatlana Andryiuk'un da FIS kodu elinden alındı ve bu karar, pekin olimpiyatlarına katılma hakkı kazanabilecek bir eleme etkinliğine katılmasını engelledi.

Geçen ay Reuters'e verdiği demeçte muhalefet destekçisi olmakla suçlandığını söyleyen Andryiuk, siyasi görüşlerini tarafsız olarak nitelendirdi.