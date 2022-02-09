İsrail, Dubai Havacılık Güvenliği Anlaşmazlığı Nedeniyle BAE Krizi Konusunda Uyardı

İsrail, havacılık güvenliği anlaşmazlığı müzakere edilirken İsrail havayollarının Birleşik Arap Emirlikleri uçuşlarını devam ettirerek Dubai ile bir güvenlik düzenlemesini genişletti.

Örgüt, sorun çözülmediği takdirde Körfez devletiyle olası bir kriz konusunda uyardı.

İsrail'in Shin Bet güvenlik servisi, Dubai Uluslararası Havaalanı'ndaki düzenlemelerle ilgili endişelerini dile getirdi ve bunların çözülmemesi halinde üç taşıyıcının orada çalışmayı durduracağını söyledi.

İsrail medyası tarafından Pazartesi günü yayınlanan shin bet açıklamasında, "Son birkaç aydır, Dubai'deki yetkili organlar ile İsrail havacılık güvenlik sistemi arasında, İsrail havacılığı için güvenliğin sorumlu bir şekilde yürürlüğe girmesine izin vermeyecek şekilde güvenlik anlaşmazlıkları ortaya çıkmıştır." ifadesi yer aldı.

Mevcut düzenlemelerin süresi Salı günü sona erecekti, ancak üst düzey bir İsrailli yetkili Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli'nin müzakerelerin devam edebilmesi için süreyi "yaklaşık bir ay" uzattığını söyledi.

El Al, Israir ve Arkia havayollarının doğrudan Tel Aviv-Dubai uçuşları, iki devlet arasındaki bağları normalleştiren ve o zamandan beri yüz binlerce İsraillinin Dubai'yi ziyaret etmesine izin veren 2020 anlaşmasının ardından başladı.

Dubaili yetkililer konuyla ilgili şu ana kadar yorum yapmadılar.

Artan basınç

İsrail, sürenin uzatılmasıyla birlikte BAE'ye güvenlik endişelerini giderme baskısını artırdı.

Üst düzey İsrailli yetkili, İsrail havayollarının sonunda Dubai'ye uçmayı bırakması durumunda, bunun BAE operasyonlarına fiili bir son vereceğini ve karşılıklı bir yasağa yol açacağını söyledi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, "El Al Emirates'e uçamazsa, Emirlik şirketleri buraya inemez." dedi.

Flydubai doğrudan Dubai-Tel Aviv uçuşları gerçekleştiriyor ve Dubai Emirates İsrail'e uçuşlar başlatmak istiyor.

Etihad Havayolları ve Wizz Air Abu Dabi'den Tel Aviv'e uçuyor.

"Kriz sadece ikili değil, bölgesel de olabilir." diyen İsrailli yetkili, BAE'nin İsrail ile bir dizi Arap ülkesi arasında NORMALLEŞME için ABD destekli bir güdü olan sözde İbrahim Anlaşmaları'ndaki temel rolüne işaret etti. "Çok büyük bir etkisi olabilir."

Anlaşmanın imzası sırasında bir İsrail ulaştırma bakanlığı yetkilisi, iki ülkenin BAE ile İsrail arasında haftalık 28 ticari uçuşa izin veren bir anlaşma imzalayacağını söyledi.

İsrail havacılık güvenlik önlemlerini nadiren yayınlar.

Shin Bet, BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin artık Dubai'ye uçamaması durumunda İsrailli taşıyıcılar için bir alternatif olarak hizmet edebileceğini öne sürdü. Ancak üst düzey İsrailli yetkili, Abu Dabi'nin çok daha az trafik çektiğini söyleyerek bunu dışladı.

Yetkili, "Abu Dabi güvenlik açısından bir seçenek olabilir, ancak ekonomik bir seçenek değildir." dedi.

El Al, Ağustos 2020'de BAE'ye inerek Suudi Arabistan hava sahasını geçen ilk İsrail uçağını gerçekleştirdi.