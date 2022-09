Güneş Kremi Faydaları Nelerdir, Her Mevsim Güneş Kremi Kullanmak Neden Önemli?

Güneş kremi kullanımı genellikle pek çok kişi tarafından yaz aylarında tercih edilse de her mevsimde gereklidir ve cilt sağlığı için çok önemli olmaktadır. İnsanlar uzun süre güneşte kaldıklarında ya da plaja gittiklerinde güneş kremi kullanmayı tercih etse de güneş kremini yalnızca yaz mevsiminde kullanmak cilde zarar vermektedir. Sadece yaz mevsiminde değil güneş kremini her mevsimde kullanmak tavsiye edilir. Haberimizin devamında her mevsimde güneş kremi kullanmanın önemini ve bu durumun faydaları hakkında detaylı bilgileri yazdık. Güneş kremi kullanımı cildi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için gerekli olmaktadır.

Güneşe çok fazla maruz kalan ciltlerde pek çok cilt problemi ve koyu lekeler ortaya çıkar ve bu konu istenmeyen sonuçlar doğurabilir. UVA ve UVB ışınlarını engelleyen etkili güneş kremleri dört mevsimde kullanıldığı sürece cilt sağlığına iyi gelecektir. İki türde bulunan ultraviyole ışınları ultraviyole A ve ultraviyole B olarak sıralanmaktadır. Yaşlanma sürecini hızlandıran UVA ışınları cilt renginin bozulmasına sebep olur ve cildin derinliklerine nüfuz ederek kırışıklık oluşmasına neden olur. Tam tersine UVB ışıkları ise güneş yanığına sebep olur ve her gün kullanıldığı zaman güneş kremi zararlardan cildi korur. Etkili bir güneş kremi istenilen niteliklere sahip olması halinde cildi zararlı etkilerden koruyacaktır.

Cilde çok büyük zarar veren güneş ışınları yıkıcı etkiler doğurabilir ve bu yanıklar kısa süre içerisinde geçmez. Bazı durumlarda güneş sebebiyle oluşan yanıkların kalıcı olabildiği ve hücre hasarına sebep olabildiği de bilinmektedir. Güneş ışığı ve ısı hissedilebilir ve görülebilir özelliklere sahiptir ve bu sebeple cildin korunması gerekir. Güneş yanıklarının uzun vadeli etkileri arasında kırışıklıklar ile birlikte cilt kanseri geliştirme olasılığı da bulunmaktadır. Melanom ise cilt kanserinin en tehdit edici formu olarak bu kategori içerisinde yer almaktadır. Pek çok cilt sorunu güneş kremi kullanarak çözülebilir. Yapısı gereği çok hassas olan ciltler yeteri kadar korunmadığı zaman leke problemleri ortaya çıkar ve çevresel faktörlerden alınacak olan zararlar kaçınılmaz olur.

Cilt güneşin zararlı ışınlarından korunmadığında ya da güneş ışınlarına çok fazla maruz kalındığı zaman cilt üzerinde kalıcı koyu renklerde görülebilmektedir. Cilt üzerinde bulunan melanin seviyesinin kontrol altında tutulması ise güneş kremlerinin düzenli kullanımı ile mümkün olacaktır. Bu şekilde bir düzenli güneş kremi kullanımı sayesinde cilt üzerinde istenmeyen güneş lekeleri de oluşmayacaktır.

Her mevsim güneş kremi kullanımı güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi korumak için gerekli olmaktadır. Her zaman el altında olması gereken güneş kremi etkili bir koruma isteniyorsa tercih edilmelidir. Güneş kremi her mevsimde vücuda sürülmeli ve 30 ya da daha yüksek koruma özelliğine sahip olmalıdır. Dışarı çıkmadan en az 10 dakika önce güneş koruyucudan yararlanmak ve iki saatte bir güneş kremini tazelemek cilt sağlığı için gerekli bir durumdur. Eğer makyaj yapılacaksa güneş kremini makyaj yapmadan önce uygulamak ve daha sonra üzerine nemlendirici sürmek gerekmektedir.