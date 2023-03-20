Bekleniyordu ve sonunda oldu! Emekliye TBMM Onayından geçti, Cumhurbaşkanı da imzaladı!

Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanan ve emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek onay alacak olan tüm emeklilere verilecek olan özel ödemeler ile ilgili duyuru paylaşıldı. emekli maaşı hesabınız üzerinden sizler de başvurunuzu gerçekleştirerek emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte özel ödeme alabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. devlet destekli olarak alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizler de işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen aynı gün içinde yapabilecek ve krediler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan ve daha önce bu bankalardan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan her vatandaş için 50.000 TL'ye kadar limit açıldı ve mart ayı sonuna kadar bayram parası olarak sizlere bu ödemeler verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında sizlere uygun faizlerle krediyi imkanı sağlarken nakit ihtiyacı olup hızlı bir şekilde sonuç alacak olan kişilere de belirli şartlar dahilinde ödemeler verecek ve bu ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarınızı yatırarak kullanmanıza da olanak sağlayacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız nakit kredi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde kullandırılacak. 3 kamu Bankası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız Size en yakın banka şubesi üzerinden kimliğinizle birlikte işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar devlet destekli olarak verilen bu kredilerden faydalanabilmeleri için banka hesapları üzerinden internet şifresi oluşturabilirler ve bu bankadan kredi kullanabilmektedirler.