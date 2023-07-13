Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği haber nihayet geldi! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 2. Torba Yasa ile birlikte, 45 yaş altındaki vatandaşlara 3600 gün prim ödeme koşuluyla erken emeklilik hakkı verileceği resmi olarak duyuruldu. Bu gelişme, Erken Emeklilik Hakkı (EYT) hayalini gerçekleştirmeyi bekleyenleri sevindirirken, staj ve çıraklık sigortası da emeklilik sürecine dahil edilecek.

Eksik prim ödemesi olanlar için umut verici yöntemler sunulacak. Borçlanma, en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olacak ve eksik primleri tamamlamak için geriye dönük olarak prim ödemesi yapmayı sağlayacak. Bu sayede sigortalılık süresine ve ödenen prim dönemlerine bağlı olarak eksik primleri olan bireyler, borçlanma yoluyla emeklilik hakkını elde edebilecekler.

İhya planları da eksik primleri tamamlama konusunda umut verici bir seçenek olacak. Bu planlar, düzenli prim ödemeleriyle eksik primleri tamamlama şansı verecek. Düzenli prim ödenmeyen dönemlerde, prim borcunu ödeyerek emeklilik için gerekli primleri tamamlamak mümkün olacak.

Staj sigortası da eksik primleri değerlendirebilecek bir seçenek olarak öne çıkacak. Özellikle 52 hafta boyunca staj yapanlar, bu süreyi emeklilik hesaplamalarında değerlendirerek eksik primlerini tamamlayabilecekler.

Ayrıca, 45-47-49-50-56 yaşları arasındaki kişilere Emekli ve Prim Tamamlama (EPT) seçeneği sunulacak. Bu seçenek sayesinde, eksik primlerini tamamlayan bireyler emeklilik hakkını elde edebilecekler.

Bu yeni düzenleme, emekli olmak isteyenlere eksik primle emeklilik imkânı sunarak önemli bir fırsat sağlıyor. Artık EYT'yi kaçıranlar için üzülmenize gerek yok. Hemen dilekçe vererek erken emeklilik hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.