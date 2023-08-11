Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son duyuru, Ağustos ayına girecek olanları sevindirdi. SGK, çalışanlara yönelik olarak 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR kapsamında karşılıksız toplu para ödemesi yapma kararı aldı. Bu ödeme ile vatandaşlar, ekonomik rahatlamaya ve ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılama fırsatına sahip olacaklar.

Duyuruya göre, SGK'nın sağlayacağı toplu para ödemesi tutarı tam 35.000 TL olarak belirlendi. SSK, BAĞ-KUR ve diğer kapsamlar altında sigortalı olan vatandaşlar, bu ödeme ile ekonomik zorluklarını hafifletebilecekler. Özellikle yeni doğum yapmış olan kadın çalışanlar ve eşi yeni doğum yapmış olan erkek çalışanlar da bu ödeme hakkından yararlanabilecekler.

SGK'nın bu özel toplu para ödemesinden yararlanmak isteyenler için bir dilekçe yazmaları yeterli olacak. Yeni doğum yapmış olan kadınlar, eşi yeni doğum yapmış olan erkekler ve diğer sigortalılar, SGK'ya başvurarak bu ödeme hakkını elde edebilirler. Aynı zamanda emzirme ödemesi veya rapor parası olarak da bilinen bu ödeme, sosyal güvenlik kurumuna yazılacak dilekçe ile talep edilebilecek.

SGK'nın düzenlediği bu toplu para ödemesi, çalışanların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için büyük bir destek olan bu ödeme, ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol üstleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanların haklarını ve avantajlarını artırmak için çeşitli destek ödemeleri düzenlemeye devam ediyor.

SSK, BAĞ-KUR ve diğer kapsamlarda sigortalı olanlar için sunulan bu toplu para ödemesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve finansal anlamda rahatlamalarını sağlamayı amaçlıyor. Duyurulan bu ödeme ile ilgili detaylı bilgiler, SGK tarafından paylaşılırken, başvuru yapacak kişilerin belirtilen süre içinde dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. SGK'nın Ağustos ayında yapacağı toplu para ödemesi, SSK, 4A, 4B ve 4C ile BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılar için sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu ödeme sayesinde vatandaşlar ekonomik anlamda rahatlamış olacaklar ve ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilecekler. Detaylı bilgiler ve başvuru süreci, SGK'nın resmi internet sitesinde yer alıyor.