Toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Memur ve memur emeklisi için 2024 ve 2025 yılı maaş farkı belli oldu. 6 aylık enflasyon verisi göz önüne alınarak hesaplanan maaşlar SSK ve Bağ-kur emeklisi için ne ifade ediyordu?

Memur ve memur emeklisi için yapılan toplantı neticelendi. Hakem Kurulu başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası 2024 yılı ilk 6 ayı için %14, ikinci 6 ayı için ise %9, 2025 ilk 6 ayı için %6, ikinci 6 ayı için %5 kararına varıldı. Alınan karar doğrultusunda gözler emekliye çevrildi.

“Emekliyi memnun edecek güncelleme yapacağız” açıklamasında bulunan hükümetin memur maaş zammı sonrası emekli için ne düşündüğü merak ediliyordu. Bu sabah açıklanan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden emekli maaşı üzerine uygulanabilecek zam ihtimaller dahilinde tablolaştırıldı.

2024 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Tahmini enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama ile 2024 yılı emekli maaş zammı en düşük 13 bin 815 TL'yi görüyor. Konuyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri emekli için görüşmelerin ne zaman başlayacağıydı? Kritik açıklama Binali Yıldırım'dan geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım emekli maaşı zammına dair yapılacak görüşmeler için beklenen o tarihi verdi. Herkes gözünü yıl sonuna dikmişti. Fakat Binali Yıldırım o haberin daha erken gelebileceğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

MECLİS EMEKLİ İÇİN O TARİHTE TOPLANACAK!

“Emekli maaşlarını 2.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar çıkarmış olsakta yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı iki katına çıktı. Asgari ücret 11.400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Başkanımız Erdoğan ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7.500 TL alanlar başta olmak üzere tüm emekliler ile ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak.”