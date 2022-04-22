Beklenen Açıklama: Emekliye 5000 TL Ödeme Yattı! Emekli olan kişiler için 5000 TL'ye kadar ödeme verecek olan kamu bankalarından açıklama geldi. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için daha önce kredi kullanmış olması durumunda 5000 TL'ye kadar bayram için kredi imkanı sağlanmaktadır. Verilecek olan bu kredilerde 5000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceksiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 5000 TL'ye kadar emekli kredisi alabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan kişiler banka şubelerine gitmek istemiyorsa, internet bankacılığını kullanabilir ve yine şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ve emekli olmanız durumunda maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız, maaş almış olduğunuz banka şubesine giderek hemen 5000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyası olarak yapılan ve vatandaşlar için verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar 5000 TL ödeme verilmektedir.

Emekliye 5000 TL ödeme için başvuru en kolay nasıl yapılır?

Emekli maaşınız Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alan kişilere emekli maaş almış oldukları banka şubesi hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak, bankaların mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan nakit kullanabilir. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenecek, onaylanan tutar, hemen hesaplarına yatırabilecek. İnternet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden yapılan başvuruların sonucu hemen gösterilmektedir. Eğer internet bankacılığı kullanmıyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilir, verilen 5000 TL ile kampanyaya katılabilirsiniz. Düzenli ödemeler yapan ve borçlarını gününde ödeyen kişiler için banka sadece 5000 TL değil, daha yüksek limitlerde de bayram için düşük faiz oranlarıyla kredi kampanyası yapmaktadır. Emekli olan kişilerin banka kredi puanı düşük olsa bile banka üzerinden hızlı bir şekilde işlem yaparak nakit kredi kullanabiliyor.