Beklenen Açıklama! Çalışan Kişilere 12.000 TL Hemen Ödeme Yapılıyor. Bankalardan işlem yaparak ödemeler yapılacaktır. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi alabileceksiniz. 12000 TL ödeme alacak kişiler, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen işlem yapacaklardır. 12.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan kişilere bankalar kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. 1100 ve üzerinde kredi notu olan kişiler, bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir.

QNB Finansbank

Bu bankadan kredi başvurusu için TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde QNB Finansbank üzerinden kredi alacaksınız. 5030 numarasına mesaj atan kişiler 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenecekler ve kredilerini hemen hesaplarına alacaklardır. QNB mobil uygulaması ve QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor.

Garanti BBVA Bankası

Garanti Bankası üzerinden sigortalı olarak çalışan kişiler ve emekli olan kişiler banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi alacaksınız. Garanti BBVA bankası üzerinden banka şubelerine kimlik ile giden kişiler hemen aynı gün içinde kredi onayı alacak ve hesaplarına ödeme alacaklardır.

Denizbank

Denizbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak için 12.000 TL kredi kullanacaksınız. SMS ile başvuru yapacak kişiler, KREDİM TC Kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi alacak ve hemen hesabınıza bu para ödemesini atacaksınız. Denizbank 3280 numarası üzerinden onay alan kişilere banka hesapları olması durumunda Mobil uygulama üzerinden de kredi alacağını söyleyebiliriz. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması yeterlidir. Denizbank emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere destek vermektedir.