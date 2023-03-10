Bekçi alımları bugün başladı! 18-56 yaş arası herkes başvuru yapabilir! İşte İŞKUR bekçi alım başvuru detayları!

2023 yılında yapılacak olan bekçi alımları hakkında yeni gelişmeler açıklandı. Kamu kurumu bekçi alımları, Türkiye İş Kurumu tarafından gerçekleştirilecektir. Başvuru şartlarına göre, 18-56 yaş arası, en az ilköğretim mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvuru yapabilir. Ayrıca, alkol ve uyuşturucu kullanımından ötürü tedavi görmemiş olan adaylar başvuru yapabilirler. Vardiyalı çalışma sistemine uygun olan ve mesleğini icra etmesine engel olacak bir sağlık problemi bulunmayan adaylar da başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bekçiler, son dönemin en popüler mesleklerinden biridir ve yüksek maaşı ile de ilgi çekmektedir. Bu sebeple, bekçi alımlarıyla ilgili duyurular büyük bir heyecanla beklenmektedir. Adaylar, başvuru şartlarına dikkat ederek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kamu güvenliği için büyük önem taşıyan bekçilik mesleği, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktadır. Bekçiler, polis ve jandarma birimleriyle koordineli olarak çalışarak, suç ve suçlularla mücadele etmektedirler. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, asayişin korunmasına yardımcı olmak gibi önemli görevleri üstlenmektedirler.

Bekçilik mesleği, kutsal bir görevdir ve mesleğe gönül veren adayların, görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri beklenmektedir. Adayların, başvuru şartlarına uygun olmaları ve mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip olmaları önemlidir. Türkiye İş Kurumu, bekçi alımlarıyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için resmi internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI LİNKİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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