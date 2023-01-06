Bedelli Askerliğe de Zam Yansıdı

Birçok vatandaşı ilgilendiren bedelli askerlik ücreti ile ilgili araştırmalar son dönemlerde bir hayli artmış durumdadır. Asgari ücret zammının net olarak belirlenmesi hemen arkasından gözler memur maaşlarında ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur maaşlarını katsayılarına endeksli olan bedelli askerlik ücretleri de 2023 yılında ne kadar artış yaşanacağı konusu akıllarda soru işareti olmaya sebep oldu. 2023 yılında bedelli askerlik ücreti ve başvuru şartlarında da herhangi bir değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Memur maaşlarının belirlenmesinin hemen ardından bedelli askerlik ücretlerinin denet olarak kesinleşeceği biliniyor.

Ocak Ve Temmuz Aylarında Artış Yaşanıyor

Bedelli askerlik her yılın Ocak ve temmuz aylarında revize edilerek artan fiyatlar bedelli askerlik ücretine yansıtılıyor. Bedelli askerlik ücreti 240.000 gösterge rakamı ile memurların aylık kat sayısı çarpımı sonucunda ortaya çıkıyor. 6 ay aralıklarla artan ve son olarak bedelli askerlik ücreti 80.064 olarak belirlenen rakam Ocak 2023 tarihinde ne kadar artış yaşanacak henüz bilinmiyor. Gözler şimdi Ocak ayında yapılacak olan zamlara çevrildi.

Milli savunma bakanlığı 2023 yılında bedelli askerlik ücretlerini açıkladıktan hemen sonrasında konu ile ilgili detayları da aktaracaktır. Şu an için 80.064 TL olan bedelli askerlik ücreti memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkının hemen arkasından net bir şekilde hesaplanabilecek. Ocak ayında ise bedellik ücretinin 100.000 TL’nin üzerine çıkacağı beklentiler arasında yerini alıyor.

Bedelli askerlikte ise süre 1 ay olarak belirlenmiş durumda. Herhangi bir yaş şartı aranmayan bedelli askerlikte fiili olarak askerlik hizmetine de başlamamış olması gerekiyor. Kişinin askerliği elverişlidir kararı verilmiş olması yoklama kaçağı olmaması saklı ya da bakaya olmaması gibi şartlar da aranan nitelikler arasında. Bedelli askerliği ise başvuru yapıldı tarihten 2 ay içerisinde de ödemenin yapılmış olması gerekiyor.