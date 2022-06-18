Burç Yorumları Astrolojik Olarak Bir Fal Çeşidi midir?

Fakat astroloji bir fal değildir aslında. Gökyüzündeki yıldızların bizim burcumuza ait olan gezegenleri nasıl etkileri enerjisini nasıl saçtığını aşağı yukarı araştırıp bilmektir. İllaki gerçeklik payı oluşuyor. O halde bakalım yıldızlar bizim gezegenimize neler fısıldıyor.

KOÇ (21MART-20 NİSAN)

Sevgili koç şubat ayı size hiç yaramadı. Üzerinizde ki gevşeklik, yorgunluk bariz orta da bunu iş arkadaşlarınıza da hissettiriyorsunuz. Size karşı olan büyük hayaller tek tek kırılıyor. Hevesle başladığınız, neredeyse bütün işlerinizi yarım bırakıp gittiniz. Bence artık çalışma ve ilerleme zamanı geldi sevgili koç.

BOĞA(21 NİSAN-20 MAYIS)

Boğa burcu boğa burcu bu aralar etrafınızdan oldukça sitemler yemeye devam ediyorsun. Bu huysuzluğun sebebini sen de çözemedin galiba. Senin huysuzluğun yüzünden partnerin ve en yakını da senden uzaklaşıyor. Acaba ne seni mutlu eder bu aralar gerçekten sen de bilmiyorsun.

İKİZLER (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Bu hafta sonu en çok sana yaradı sevgili ikizler. En sevdiklerinle dostlarınla macera dolu bir hafta sonu geçirmen seni haftaya fişek gibi hazırladı. İşler ve güçler ağır zamanlar kaçın ikizler geliyor kimse seni bu enerjiyle yıkamaz sevgili ikizler.

YENGEÇ (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Duygusal anlamada güzel bir sürprizle karşılaşman an meselesi. Karşı cinsin sana yaptığı kurları artık görmeye başladın. Bence şu kafanı işlerden biraz kaldırmalısın bak etrafında nice güzel insanlar var. Bence bu havalar tam da sevgili yapma havası. Aklınla değil de kalbinle bu sefer hareket etmelisin.

ASLAN(23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Hırslarla dolu bir gün. Her zaman herkesten daha iyi olma çaban senin yaşadığın andan koparıyor. Sürekli geleceğe karşı olan kaygın bugünü ve dünü es geçtiriyor. Bugüne yaşamazsan yarının ne önemi var ki. Hatay su misali geçip gidiyor sevgili aslan.

BAŞAK(24 AĞUSTOS-23 EYLÜL)

Sürekli kalite ve en iyisini aradığın için karşı taraftan da aynı şeyleri bekliyorsun. Ama davranışın seni hayal kırıklığına uğratacaktır. İnsanlarını ipini eline alma isteğin seni onlarda uzaklaştırıyor. Biraz rahatlamalısın. Çünkü herkesin penceresi var ve o pencereler farklı yerlere bakıyor.

TERAZİ(24 EYLÜL-23 EKİM)

Spor, spor ve yine spor. Sizin uzun süredir yapmadığınız spor bu aralar hayatınızın bir parçası olabilir. Bir halı saha maçı veya voleybol oyunu performansınızın ne kadar kötü olduğunu ortaya çıkaraktır. Hamlaşmış vücudunuzu spora alıştırmanız iyi olacaktır.

AKREP(24EKİM-22 KASIM)

Maddi konular da oluşan sıkıntılar sizi oldukça yoruyor. Ama şubat ayı birçok kişide ağır yaşandı umarım sıkıntılarını giderebilecek bir b planın vardır. Sen aslansın mutlaka bir b planın vardır. Üzülme.

YAY(23 KASIM-21 ARALIK)

Kalbinden gelen sesler seni dalgınlaştırıyor. İkilem arasında kalmanız beyin gücünü zorluyor. Ama yinede kalp gözünüz açık olsun. İkilemlerden tercih yaparken mutlaka yardım almalısınız.

OĞLAK(22 ARALIK-20 OCAK)

Sevgili oğlak günlük yaptığın önemli işler artık sana sıkıcı geliyor. Bu yüzden farklı aktivitelere girmen riskli ama senin için eğlenceli. Küçük işlerin için hayati işlerini ertelememelisin. Eğer düzenli bir plan yaparsan her ikisinin de üstesinden gelebilirsin.

KOVA(21 OCAK-19 ŞUBAT)

Oldukça ilginç bir gün sizi bekliyor. Hayatınıza giren yeni insanlar sizi şaşırmaya devam ediyor. Birden sizinle yakın bağ kurmaları çok tuhaf değil mi. Ama sizinde diliniz çok tatlı ne yapsın insanlar.

BALIK(20 ŞUBAT-20 MART)

Beklenmedik yerden, beklenmeyen kişiden alacağınız ufak ama değeri de bir o kadar büyük olan anlamlı güzel bir hediye alacaksınız. Bu sizi çok mutlu edecek. Ne de olsa balık küçük sürprizlere bayılır. Olsun sen de sevindiriyorsun. Elbet karşılığı vardır demi.