Tatil bitti! Emekliye ödemeler hemen geldi! Nakit isteyen emekli bu hafta paraya doyacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, Emekli Kredisi, kullanabileceğiniz, bankaların listesi yayınlandı. Kurbanı, bayramı kredisi sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek benaglio dayanabileceksiniz. Emekliler için kredi kampanyası yapan, aşağıdaki bankalar üzerinden sizlerde emekli maaş alıyorsanız, en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz.

PTT

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabiliyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmuş olursunuz.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilere 100000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve size en yakın banka şubelerine giderek, kimlikle yapabilirsiniz. 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte bu banka üzerinden de kredi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Banka üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirken bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapamayacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına göndererek banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir ve en yakın banka şubesinden kredi kullanabilir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirebilecek, nakit kredi kullanabileceksiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik dumanınızı 44 25 numarasına mesaj olarak göndererek veya bu bankadan emekli maaş alan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi kullanabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın yüksek olması istenmektedir.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan vatandaşlar, kredi başvurularını banka şubelerine gitmeden, bankadan mobil uygulaması olan iş cep uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapabiliyor. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman kullanabiliyorlar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, ayrıca işbankası şubelerine giderek de kredi almanız mümkün olmaktadır.