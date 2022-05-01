Bayramda Nasıl Beslenmeliyiz, Bayramda Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Beslenme ve diyet uzmanı Başak İnsel Aydın, kan şekerinde yaşanan dengesizlik ile beraber hızlı kilo artışının görülebileceğini ifade etti ve konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oruç dönemi ardından bayramda kilo almamak adına tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Aydın, merak edilenleri yanıtladı. Ramazan ayı boyunca az besin tüketimi ile uzun süren açlığın metabolizma hızında yavaşlamalara sebep olabileceği belirtildi ve bayramda kilo almamanın yolları açıklandı.

Aydın, kişilerin Ramazan ayı ardından hızlı bir şekilde eski yeme düzenlerine dönmelerinin kilo artışını etkilediğini açıklarken bayramla birlikte hazımsızlık, mide yanması, şişkinlik ve mide ağrısı gibi bazı sindirim sistemi şikayetlerinin de görülebildiğini ifade etti.

Bayram döneminde kan şekerinde meydana gelen dengesizlik ile birlikte hızlı kilo artışına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, oruç dönemi ardından kilo alınmaması adına tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı.

Bayram sofralarında arkadaşlar ya da aile ile yapılan hoş sohbetler eşliğinde fark edilmeden tüketilen yiyecek miktarının artış gösterdiğine dikkat çeken beslenme ve diyet uzmanı Başak İnsel Aydın, bayramda ikram edilen hamur işleri, çikolata şeker ve şerbetli tatlılar gibi gıdalara hayır diyememenin sonucunda kilo alınabileceğini söyledi. Ramazan Bayramı için sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Aydın, kahvaltının da atlanılmaması gerektiğini açıkladı.

Kahvaltı sırasında kavurma ve kızartma yöntemleri ile pişirilmiş besinlerin yenmemesi gerektiğini ifade eden Aydın, güne hafif bir kahvaltı ile başlanılması gerektiğini söyledi. Bayram ziyaretleri sırasında geleneksel olarak tatlı ikramının yapılacağı sebebiyle bal gibi besinlerin tüketilmemesi yönünde açıklamalar da gerçekleşti.

Bunun yanı sıra maydanoz, salatalık, domates ve taze biber gibi çiğ sebzelerin tercih edilmesi gerektiği hakkında ifadeler kullanıldı. Haşlanmış yumurtanın da kahvaltılarda tercih edilmesi gerektiği söylenildi ve yağlı besinlerden sakınılması gerektiği yönünde bilgiler paylaşıldı.