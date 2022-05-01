Bayram Tatili 9 Gün Oldu Mu, Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Bitecek?

Geri sayım bayram tatili için başladı ve sürenin 9 güne uzatılıp uzatılmadığı merak konusu oldu. Arama motorlarında çok sayıda araştırma gerçekleşiyor ve vatandaşlar bayram tatilinin 9 gün olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Geri sayım başlanan bayram tatiline oldukça az bir süre kala hafta sonu ile de birleşen bayram tatilinin dokuz güne uzatılıp uzatılmayacağı bir süredir merak ediliyordu. Peki bayram tatili 9 güne uzayacak mı, 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek ne zaman bitecek?

Vatandaşlar heyecan dorukta bir şekilde Ramazan Bayramı için bekliyor ve Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Kabine Toplantısı’nın gerçekleşmesi ardından belirsizlikler de ortadan kalktı ve meraklea beklenen yanıtlar ortaya çıktı. Kabine Toplantısı ardından Ramazan Bayramı tatiline 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs cuma gününün de tatil olarak eklenip eklenilmeyeceği konusuna açıklık geldi.

Her sene 3 gün olarak kutlanmakta olan Ramazan Bayramı tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında resmi tatil olarak kabul görüyor. Bunun yanı sıra arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu fakat Bayram tatili süresi hakkında bir ifade kullanmadı. Labine toplantısı öncesinde Bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılacağı hakkında konuşmalar gerçekleşiyordu fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir açıklama gerçekleştirmedi.

Bu sene Mayıs ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre ayarlanıyor. Söz konusu Ramazan Bayramı'nın 1. Günü 2 Mayıs tarihi olurken 3. ve son günü de 4 Mayıs olarak kutlanacak. Bunun yanı sıra 1 Mayıs 2022 tarihinin de Ramazan Bayramı arefesi olduğu biliniyor.