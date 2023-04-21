Bayramda Hangi Yemekler Yapılır, Bayram Sofrası Yemekleri Nelerdir?

Bayram günlerinde sofralar lezzetli yemekler ile hazırlanır ve tüm ev halkı bir araya toplanır. Nefis bayram yemekleri arasında yaprak sarmaları, biber dolmaları, içli köfteler ya da saç kavurma yemeği bulunmaktadır. Ana yemek olarak bayram gününde misafirlerinize nefis bir yemek ile sürpriz yapmak isterseniz ev yapımı beyti sarma tarifini denemeniz sizler için tavsiye edilmektedir. Mutfakların özel tatları arasında yer alan beyti, sofralarınızda çok şık duracaktır.

Kalabalıkları bayram gününde misafir edecekseniz herkesi doyuracak bir yemeye de ihtiyacınız vardır. Erişte sayesinde hemen hemen herkesin damak tadına uyan ve kolayca hazır bir şekilde elde edilen bir diğer tarif ise sebzeli tava köftesidir. Bu tarifi tercih etmemeniz durumunda ise nezaket kebabı yemeğini yapabilir ve bu tarifi hazır yufka kullanarak çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu yemek neredeyse tek başına bile yenebilir ve efsane sosuyla sofraları şenlendirir. Bugüne kadar denediğiniz tüm yufkalı ana yemeklerden farklı bir lezzete sahip olan nezaket kebabı bayram sofralarına çok yakışacaktır.

Pilavlı patlıcan kapama yemeği de pilav, et ve patlıcanın mükemmel uyumunu gözler önüne sermektedir. Bu tarifi yaptıktan sonra yemek yapma konusunda ne kadar yetenekli olduğunuzu da misafirlerinize gösterebilirsiniz. Bu yemek bayram sofralarına çok yakışmaktadır ve sunumu kadar lezzet ile de övgüleri hak etmektedir.

Bayram zamanı geldiğinde dolmalık biberler de sofraların olmazsa olmazıdır. Tezgahlarda en taze halleri ile duran biberler bayram sofralarında sıklıkla tercih edilmektedir. Misafirlerinize pırıl pırıl sunacağınız zeytinyağlı biber dolmaları çok lezzetli olacaktır.

Arnavut dolması yemeğini de yine bayram günlerinde tercih edebilir ve misafirlerinize servis edebilirsiniz. Tamamen sebzelerden oluşan ve inanılmaz lezzetli olan bu dolma Arnavut mutfağına aittir. Üzerine dökülen sos ve iç harcı ile sofradaki herkesi mutlu eden Arnavut dolması çok lezzetli olacaktır.