Ekrem İmamoğlu Bayram Sabahını Deprem Bölgesinde Geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ramazan Bayramı'nın birinci gününde deprem bölgesi olan Hatay'a giderek önemli açıklamalarda bulundu. Hep birlikte 15 Mayıs tarihinden sonra varımızla yolumuzla ayağa kalkacağımızı söyleyen İmamoğlu, dikkatleri üzerinde topladı. Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Hatay'da önemli konuşmalara imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde yer aldı.

Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğradığını hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugünlerin ancak dayanışma ile aşılacağını ifade etti. İmamoğlu bu düştüğümüz yerden her ne olursa olsun hep birlikte ayağa kalkacağımızı söyledi. Hiçbir çocuğun, hiçbir vatandaşın ve gencin memleketin farklı bir yerindeki insanından geride kalmayacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bundan sonra içlerin rahat olması gerektiğini söyledi. 15 Mayıs'tan sonra ise hep birlikte varımızda ve yolumuzla ayağa kalkacağımızı belirten İmamoğlu bu bayramın her şeye rağmen umutlu olma bayramı olduğunu söyledi.

Bütün eksikliklere ve yaşadığımız acılara rağmen bu bayramı geleceğe dair umudu en yüksek bir şekilde taşıyacağımız yönünde ifadeler kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu, evli mi, kaç çocuğu var?

İş insanı ve Türk siyasetçi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Cevizli Akçaabat'ta 4 Haziran 1970 tarihinde dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu Haziran 2019 tarihinden bu yana İBB Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Trabzonlu olan Türk siyasetçi evli ve üç çocuk babasıdır.

Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak 2014 ile 019 seneleri arasında görev yapan İmamoğlu CHP'den aday gösterildiği 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilerek göreve başlamıştır. İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nü 1994 senesinde tamamlamıştır.