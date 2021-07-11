Bayram Tatili Kaç Gün Olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da bulunduğu sırada Bayram tatili hakkında çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İlerleyen günlerde millete sesleniş programında bayram tatili kaç gün olacağı sorusunun cevabını vereceği belirtilmişti. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kabine Toplantısı ardından bayram tatili ile ilgili yapacağı resmi açıklama tüm Türkiye tarafından merak ilerisinde bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile beraber bayram tatili tarihinin netleşmeye başladığı bilgisine ulaşıldı. Erdoğan, çalışmalarının devam ettiğini ifade etmiş ve tatil sürecinin 10 gün 9 gün gibi bu arada dolaştığını ve millete seslenişte halkına duyuracağını söylemişti.

Tatilin birleştirilmesi ile beraber hem birkaç günlük tatil yapabilecek olan vatandaşların hem de bayram ziyaretlerinin iç piyasada koronavirüs salgını sebebi ile yaşanan durgunluğa da ilaç olabileceği şeklinde yorumlar gerçekleşti.

Bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ya da farklı bir kısıtlama olup olmayacağı hakkında sorulara karşılık olarak İçişleri Bakanlığı yanıt verdi. Kurban Bayramı’nda herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığını ifade eden bakanlık kademeli normalleşme sürecinde var olan aşamanın Kurban Bayramı2nda da devam edeceğini açıkladı.

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinsi sırasında Kurban Bayramı tatili başta olmak üzere ülke gündeminde olan konular ve koronavirüs aşı programı gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sunum yapması öngörülen Kabine Toplantısı’nda Türkiye genelinde aşı programında gelinen nokta da değerlendirilecek. Koronavirüs verileri ve yerli aşı çalışmaları hakkında da yorumlar yapılacak iken toplantıda turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin ve Kurban Bayramı tatil süresi ile ilgili açıklamaların da görüşülmesi bekleniyor.