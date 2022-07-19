Bayram Sonunda Paraya Sıkışan Kişiler Soluğu Denizbank Şubelerinde Aldı, 30.000 TL Ödemeler Hesaplara Atıldı..

9 günlük biten Bayram tatili sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için kampanya başlatan Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere düşük faizli 30.000 TL kredi vereceğini açıkladı.

DenizBank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu Kredi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte Kredi alacak olan kişilerin bankanın belirlediği şartlara uygun müşteri olması durumunda kredi onayı alabileceğini söylemek istiyoruz.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak da banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi onayı alabileceğini söylemek isteriz. En yakın banka şubesine giderek de başvurunuzu yapabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek bankadan kredi alabilmektedir.

DenizBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda en yakın banka şubesine giderek işlem yapabiliyor. Kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte banka şubelerinden başvuru yapmanız durumunda 30.000 TL'ye kadar onay alabilir ve hemen hesabınıza bu parayı yatırabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden sms ile de kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar banka şartlarına uygun olması durumunda krediyi istedikleri zaman kullanabiliyorlar. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırmanıza olanak sağlayacaktır.

30.000 TL Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Denizbank mobil uygulamasını kullanarak da kredi kullanabiliyorlar. Denizbank mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda hesabınıza hemen ödemeler yapılmaktadır.